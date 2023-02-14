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Відомий балетмейстер вимазав обличчя журналістки собачими фекаліями: що сталося

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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Відомий балетмейстер вимазав обличчя журналістки собачими фекаліями: що сталося

Фото: Facebook.com

Чоловіка уже звільнили, справу розслідує поліція.

Керівник провідної німецької балетної трупи Ганноверського оперного театру Марко Гекке вимазав собачими фекаліями обличчя журналістки Frankfurter Allgemeine Zeitung Вібке Хюстер. Він образився, бо журналістка розкритикувала його постановку. 

Про це пише FAZ

Подія сталась 11 лютого на прем'єрі іншої вистави Гекке "Віра – Надія – Любов" у стінах театру Nederlands Dans у Гаазі. Там Гекке вирішив помститись журналістці Вібке Хюстер, яка назвала його попередню виставу нудною. Під час зустрічі балетмейстер звинуватив журналістку в упередженості. Потім дістав з кишені торбинку зі собачими фекаліями та вимазав ними обличчя журналістки. 

14 лютого Марко Гекке спробував пояснити ситуацію. Він заявив, що журналістка критикувала його 20 років нібито "через особисті мотиви, кидаючи у нього лайно". Він також пояснив, що це були фекалії його собаки, які він планував викинути, проте коли він розмовляв з потерпілою, та нібито дуже агресивно на нього реагувала, а тому він так вчинив. 

Балетмейстера уже звільнили з роботи. Інцидент розслідує поліція. 

Нагадаємо, у літаку російської компанії "Аерофлот", який виконував рейс "Ставрополь – Москва" агресивна жінка зняла білизну, оголеною намагалась потрапити до кабіни пілотів та покусала бортпровідників.

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Дата публікації
Перегляди
311
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