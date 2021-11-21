Відомий блогер потрапив у "чорний список" ресторану, бо занадто багато їв

Відомий блогер потрапив у "чорний список" ресторану, бо занадто багато їв

Господар ресторану з безлімітною їжею поскаржився, що зазнає збитків через ненажерливого фуд-блогера.

У Китаї ресторан зі шведським столом вніс до "чорного списку" чоловіка, який занадто багато їв.

Про це повідомляє ВВС.

Господар ресторану з безлімітною їжею поскаржився, що зазнає збитків через ненажерливого фуд-блогера. Китайський блогер Кан, який публікує у соціальних мережах стріми із різних ресторанів та кафе, зізнався, що справді їсть чимало.

За словами Кана, під час першого візиту з’їв 1,5 кг свинячих ніжок, а під час другого — приблизно 4 кг креветок.

Блогер вважає, що рішення власника закладу — це дискримінація людей, які багато їдять.

Своєю чергою власник ресторану сказав, що Кан його розоряє: "Щоразу, коли він приходить сюди, я втрачаю кілька сотень юанів. Навіть коли він п'є соєве молоко, він може випити 20 чи 30 пляшок. Коли він їсть свинячі ніжки, з'їдає весь піднос". Крім того, власник заявив, що більше не пускатиме до свого закладу будь-яких фуд-блогерів.

Ця історія стала популярною в китайських соціальних мережах і зібрала понад 250 мільйонів переглядів. Деякі користувачі вважають, що той ресторан не має права називати себе закладом з безлімітною їжею, якщо обмеження все-таки існують. Інші люди підтримують власника ресторану і наголошують, що у всьому потрібно знати міру.

Нагадаємо, що у Харкові приготували найбільший в Україні хот-дог.

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