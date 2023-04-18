Відомий екзорцист про найжахливіший ритуал: "Очі жінки стали зміїними і вона вилетіла з крісла"

Панотець Вінсент Лемперт - головний екзорцист Римо-католицької архієпархії Індіанаполіса в США, роль якого була затверджена Папою 1991 року - розповів про один з найжахливіших випадків.

Про це пише dailystar.co.uk.

Він здійснив незліченну кількість вигнань нечистої сили, хоча його офіційне навчання тривало лише три місяці, і він взяв участь приблизно у 40 демонічних подіях. Виступаючи самостійно протягом десятиліть, він докладно розповів про деякі з найжахливіших подій, які він бачив на власні очі.

У подкасті Pints with Aquinas, присвяченим католицькій вірі, він згадав історію жінки, яка у дитинстві пережила жахливий досвід, пов'язаний із сексуальним та фізичним насильством.

Фото: dailystar.co.uk

Через роки жінка вирішила повернутись до церкви, чого не було від дитинства, і з нею поговорив церковний пастор.

Зустріч виявилася настільки жахливою, що пастор звернувся за допомогою до отця Лемперта, заявивши, що жінка була одержима.

Коли він вперше зустрів її, після довгої розмови жінка запитала, чи не допоможе він їй, на що відповів: "Ісус допоможе тобі".

Він сказав: "І тоді демон проявився. Очі людини стали зеленими, а зіниці скосилися, як у змії. Демон тоді сказав: "Хто він? Він не має влади над нами".

Потім Вінсент помістив їй на голову святу воду, через що жінка впала на підлогу і почала пхикати. Через тиждень священик вирішив провести справжній екзорцизм.

Жінка, яка сиділа прив'язаною до стільця посеред будівлі, була благословенна святою водою, яка змусила біса вийти.

"Воно насміхалося наді мною і говорило: "Ви не можете позбутися нас. Ми тут надто довго, а ти недостатньо сильний", - пригадав священник.

За словами Ламперта, жінка-демон потім почала гарчати, перш ніж він дихнув на неї.

Він стверджує, що це робиться для того, щоб діяти так, наче ви закликаєте Святого Духа. І саме в цей момент священик став свідком однієї з найжахливіших речей, які він коли-небудь бачив.

Він згадував: "Я дунув в обличчя цій людині, тільки дуже легко, і коли я це зробив, стілець відлетів назад і вдарився об стіну. Пролунав крик і жінка вилетіла з крісла і впала на підлогу. Вона буквально світилася, і навколо неї був промінь — це було схоже на Святу, вона не випромінювала свого сяйва, бо то була слава Божа. Зміїні очі зникли, і вона почала славити Бога. Коли демон дійсно вигнаний, людина буквально починає світитися, тому що вона більше не перебуває у пастці диявола, вона перебуває у сфері Святого Духа".

Нагадаємо, пропутінська "Єдина Росія" передала окупантам на фронт пляшку святої води та "іконку" з портретом Путіна. Таку "потужну зброю" мобіки отримали на Запорізькому напрямі.

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