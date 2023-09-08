Відомий екзорцист шокував розповіддю про одержиму жінку з "суперсилою та руками, як бетон"

Відомий панотець-екзорцист Карлос Мартінс, який раніше шокував історією, як демон проламав йому череп під час жорсткого екзорцизму, розповів про ще один жахливий досвід.

У подкасті Pints with Aquinas він пояснив, що вигнання нечистої сили з людини, "одержимої демоном", часто може тривати до року.

Одного разу на його колегу напала "одержима" жінка з "суперсилою", чиї руки "стали як бетон".

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"Я був там, де мого друга взяла на руки мініатюрна жінка і тримала на висоті 60 см над землею. Його ноги звисали, і я вхопив її за руку, і це все одно, що схопити цементну колону. Ця жінка вагою 47 кг підняла цього дуже великого чоловіка, і коли я промовив молитву вона відпустила його, і на цей момент він уже почервонів. Я ніколи не бачив, щоб його піднімали... Я чув, як люди в кімнаті якось задихалися. Я потягнувся за мощами святого, щоб прикластися і тут я чую ядуху і дивлюся на них і потім дивлюся на неї і потім бачу цю руку і потім дивлюся на нього і на той час він уже червоніє. Він перебував у повітрі досить довго", - розповів чоловік із Детройта, штат Мічиган, США.

Він також розповів, що іноді одержимої людини навіть немає поряд, коли відбуваються напади.

"Я пам'ятаю, як одного вечора я виступав з промовою в парафії… І коли я їхав туди, в моїй машині ввімкнулося радіо, і воно ставало безбожно голосніше, ніж було на шкалі. Я не міг вимкнути його, і я нічого не міг зробити з цим радіо, щоб воно вимкнулося. Потім запітніло лобове скло – це був теплий літній день, тож не було жодних причин для цього, але це сталося", – пригадав він.

Карлос Мартінс / Фото: скриншот з відео

Скло настільки запітніло, що Карлос Мартінс взагалі не міг бачити, куди він їде.

"Тому я опустив вікно і висунув голову - якраз вчасно, щоб не вдаритися об огородження", - додав священник.

Панотець сказав, що є багато випадків, коли істоти з пекла намагалися атакувати екзорцистів, і що одержимість демонами виникає напрочуд легко.

Він згадав найвідоміший випадок в історії, реальний випадок, що надихнув на створення роману "Екзорцист", коли хлопчик був одержимий демоном після того, як його няня принесла до його будинку дошку для спіритичних сеансів.

Нагадаємо, налякані люди сплутали заняття йогою з ритуальним масовим вбивством у кафе. Вони викликали поліцію.

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