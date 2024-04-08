Відомий порноактор Джонні Сінс відверто розповів про труднощі в особистому житті (фото)

Зірка фільмів для дорослих Джонні Сінс, відомий як "лисий із Brazzers", розповів про своє особисте життя.

Про це пише news.com.au.

Американський порноактор відвідав в Австралії конференцію для секс-позитивних людей Sexpo. В інтерв’ю виданню Джонні визнав, що йому складно знайти когось для побачень, коли робота передбачає секс з іншими жінками.

"Для більшості з нас і так важко зустрічатися з кимось, а робота в секс-бізнесі та секс з декількома людьми ще більше все ускладнює", - сказав він, перш ніж зізнатися, що наразі він самотній. "Справа в тому, щоб знайти людину, яка в принципі готова прийняти твій спосіб життя, а ти прийняти її спосіб життя. У бізнесі досить легко знайти партнера, тому що ви обидва робите одну й ту саму справу. Ви можете ревнувати, і це нормально, адже це просто спілкування з іншою людиною".

Джонні Сінс / Фото: instagram.com/mosttalentedbaldman

Джонні, справжнє ім'я якого Стів Вулф, сказав, що спати з жінками – це частина його роботи, і він вважає за краще приходити додому і бути з людиною, з якою зустрічається.

Окрім розповіді про своє особисте життя, Джонні також поділився найбільш шаленою сценою, у якій йому доводилося зніматися – секс у гелікоптері.

"Знімати ремінь безпеки заборонено, інакше пілот може потрапити в халепу, тому те, що ми залишилися пристебнутими, дещо ускладнило ситуацію", - сказав він. "Але нам вдалося це зробити, і це був божевільний досвід. Я не знаю, чи змогли б ви зробити це в особистому житті, якби у вас був власний гелікоптер".

Джонні Сінс / Фото: instagram.com/mosttalentedbaldman

У майбутньому на Джонні може чекати ще більш дика сцена, адже раніше він зізнавався, що хотів би стати першою порнозіркою, яка займеться сексом у космосі. Сінс сказав, що було б "дуже круто" побачити, як його мрія здійсниться, і від 2015 року він веде кампанію за політ у космос.

Джонні Сінс / Фото: instagram.com/mosttalentedbaldman

Нагадаємо, відомий порноактор кинув кар'єру та став священником через одну сцену, яка зруйнувала його життя. Все змінилося на гірше, коли він підписав "саморуйнівний" шестимісячний контракт зі студією.

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