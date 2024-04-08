Відомий порноактор Джонні Сінс відверто розповів про труднощі в особистому житті (фото)

Він визнав, що йому складно знайти дівчину через роботу.
Зірка фільмів для дорослих Джонні Сінс, відомий як "лисий із Brazzers", розповів про своє особисте життя.
Про це пише news.com.au.
Американський порноактор відвідав в Австралії конференцію для секс-позитивних людей Sexpo. В інтерв’ю виданню Джонні визнав, що йому складно знайти когось для побачень, коли робота передбачає секс з іншими жінками.
"Для більшості з нас і так важко зустрічатися з кимось, а робота в секс-бізнесі та секс з декількома людьми ще більше все ускладнює", - сказав він, перш ніж зізнатися, що наразі він самотній. "Справа в тому, щоб знайти людину, яка в принципі готова прийняти твій спосіб життя, а ти прийняти її спосіб життя. У бізнесі досить легко знайти партнера, тому що ви обидва робите одну й ту саму справу. Ви можете ревнувати, і це нормально, адже це просто спілкування з іншою людиною".
Джонні, справжнє ім'я якого Стів Вулф, сказав, що спати з жінками – це частина його роботи, і він вважає за краще приходити додому і бути з людиною, з якою зустрічається.
Окрім розповіді про своє особисте життя, Джонні також поділився найбільш шаленою сценою, у якій йому доводилося зніматися – секс у гелікоптері.
"Знімати ремінь безпеки заборонено, інакше пілот може потрапити в халепу, тому те, що ми залишилися пристебнутими, дещо ускладнило ситуацію", - сказав він. "Але нам вдалося це зробити, і це був божевільний досвід. Я не знаю, чи змогли б ви зробити це в особистому житті, якби у вас був власний гелікоптер".
У майбутньому на Джонні може чекати ще більш дика сцена, адже раніше він зізнавався, що хотів би стати першою порнозіркою, яка займеться сексом у космосі. Сінс сказав, що було б "дуже круто" побачити, як його мрія здійсниться, і від 2015 року він веде кампанію за політ у космос.
Нагадаємо, відомий порноактор кинув кар'єру та став священником через одну сцену, яка зруйнувала його життя. Все змінилося на гірше, коли він підписав "саморуйнівний" шестимісячний контракт зі студією.
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