Відомий порноактор кинув кар'єру та став священником: "Одна сцена зруйнувала моє життя"

Колишня зірка фільмів для дорослих, який знявся у понад 1000 фільмах, викрив темний бік індустрії, що змусило його піти з неї і стати пастором.

Зараз Джошуа Брум – штатний християнський пастор і борець проти порно. Але ще в нульових він був однією з найвідоміших зірок порноіндустрії під ім'ям Рокко Рід. Він казав, що знімання в порно було "слизькою доріжкою", на якій він врешті-решт зробив те, що думав, що ніколи не зробить.

У подкасті Mighty Pursuit він розповів, що був "дуже наївним", коли знімав свій перший фільм для дорослих, пояснивши: "Я думав, що найгірше, що може статися? Я займуся сексом з цією дівчиною, і мені за це заплатять, і хтось про це дізнається".

Як і будь-який актор чи спортсмен, який звик виступати перед аудиторією, він просто виконував свою роботу.

Джошуа додав: "Але унікальність порно полягає в тому, що коли інтимний акт, який мав би відбуватися наодинці, відбувається на публіці, відбувається відсторонення від реальності. Ви повинні відмежуватися від реальності, щоб зробити це, тому що ви не можете просто бути в моменті, тому що це не буде гарною сценою. Вистава не для тебе чи для людини, з якою ти граєш. Це для камери".

Джошуа Брум / Фото: instagram.com/iamjoshuabroome

На піку своєї кар'єри Джошуа знімав від 20 до 25 сцен в середньому за місяць, що було дуже напруженою роботою.

"Як хлопець, якщо ти провалюєш сцену, тобі кінець... Якщо ти не можеш підтримувати ерекцію або досягти кульмінації, коли тобі кажуть, тобі кінець", - продовжив він.

Робота в порно майже зруйнувала особисте сексуальне життя Джошуа. Протягом семи років він був заручений з іншою порнозіркою. Згадуючи про нетрадиційну кар'єру в їхніх стосунках, він сказав: "Більшість людей не скажуть: "Я просто у відкритих стосунках, я не проти того, що моя друга половинка займається сексом з іншими людьми". Ви б сказали: "Це просто робота, і у нас моногамні стосунки".

Але все ускладнилося, коли він почав спілкуватися з іншими людьми в індустрії.

"Отже, я і моя друга половинка, а потім інша людина і її друга половинка – ми вечеряємо, і ймовірність того, що він займеться сексом з моєю дівчиною на тому тижні, а я займуся сексом з його дівчиною в той же день, дуже висока".

Справжня проблема виникла, коли дівчина Джошуа прийшла додому з роботи і захотіла поговорити про те, чим вона займалася цілий день. "Вона хотіла розповісти мені, хотіла, щоб це стало каталізатором для покращення наших стосунків абощо", - пригадав він. "Вона думала, що це дуже сексуально – говорити зі мною про те, що вона робила на знімальному майданчику, але я не хотів цього чути".

Джошуа Брум / Фото: instagram.com/iamjoshuabroome

Особисті кордони Джошуа щодо того, що він робитиме, а що ні, ставали все більш розмитими, оскільки режисери тиснули на нього, змушуючи знімати все більш екстремальний контент.

"Щойно ти йдеш на компроміс із тим, на що ти б погодився, то яке це має значення? Твоє "ні" втрачає будь-яке значення, і ти думаєш: "Ну, це єдине, що я можу зробити", - продовжив він.

Його особисті цінності також були "спотворені" цінностями індустрії: "Чим далі ви занурюєтеся в кролячу нору, роблячи ці речі, тим більше ви залишаєте себе відкритим для того, щоб робити те, що, як ви казали, ніколи не зробите".

Незабаром він опинився під дедалі більшим тиском, коли йому запропонували знятися в гей-порнофільмі, причому до нього звернулися як до "гарного гетеросексуального виконавця", оскільки гей-індустрія "знала, що це буде просто шалений продаж".

Потрапити до гей-порно як гетеросексуал у той час було дуже схоже на вулицю з одностороннім рухом. "Якби хлопець знявся в гей-порно 10 років тому і спробував би стати гетеросексуалом, більшість дівчат не стали б з ним працювати", - сказав Джошуа.

Він також стверджував, що більшість людей, які знімаються в гей-порно, насправді не є геями, а використовують хімічні підсилювачі, щоб досягти збудження на екрані.

Джошуа Брум / Фото: instagram.com/iamjoshuabroome

На момент пропозиції він "боровся зі своїм психічним здоров'ям" через тиск в особистому житті, і він почав думати про те, чим би він міг займатися після знімань у порно. Джошуа пояснив: "Я намагався скласти план, як мені вибратися... Не думаю, що я коли-небудь говорив про це комусь раніше, але я навіть намагався дізнатися, чи зможу я вступити до армії".

Саме тоді він вирішив прийняти пропозицію зніматися в гей-порно. Він додав: "Це мало сенс в моїй голові... Я подумав: "Я зруйную своє життя. Якщо я буду зніматися в гей-сценах, то не зможу робити те, що роблю зараз, тому я відріжу себе від усіх і всього, бо не зможу повернутися назад".

Але він не усвідомлював, який вплив на його життя матиме його саморуйнівний вчинок. "Моє життя повністю змінилося", - сказав він, коли його друзі з індустрії зникли майже за одну ніч.

Після того, як він опустився на дно і думав про самогубство, Джошуа повністю змінив своє життя. Зараз він є християнським служителем і дуже активним борцем проти порнографії. Він веде християнський подкаст "Фальшива культура".

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