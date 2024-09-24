Відомий співак поділився "своїм" номером із мільйонами фанатів: хто насправді отримував дзвінки

Як виявилося, це був реальний номер іншої людини.

Китайський співак Чжан Цзе під час концерту ненавмисно назвав випадковий номер телефона своїм власним, що призвело до шквалу дзвінків мешканцю Шанхая, який навіть нічого не підозрював.

Про це повідомляє SCMP.

41-річний співак дебютував на телебаченні, перемігши в реаліті 2004 року, а згодом підписав контракт з Universal Music China. Звдяки життєрадісній вдачі та приголомшливому вокальному діапазону Чжан здобув 82 мільйони прихильників у соцмережах.

6 вересня під час концерту в провінції Фуцзянь на південному сході Китаю фанати попросили Чжана поділитися своїм номером телефону. Він жартома вигадав номер, додавши до нього цифри з дати свого народження, і пожартував, що зателефонує їм тієї ночі.

Однак випадково обрані цифри відповідали реальному телефонному номеру мешканця Шанхая, який несподівано отримав численні дзвінки від незнайомців і був змушений вимкнути свій телефон.

Чжан Цзе / Фото: instagram.com/justforstar

Інцидент спричинив широке обговорення. Прихильники Чжана виступили на його захист, заявивши: "Ми розуміємо, що він не робив цього навмисно, і він не очікував, що вигаданий номер виявиться справжнім. Фанати всі його розуміють". І навпаки, інші користувачі критикували його, стверджуючи: "Чжану бракує елементарних юридичних знань. Знаменитості повинні бути обережними у своїй поведінці на публіці".

9 вересня Чжан оголосив, що зв'язався з власником телефонного номера, щоб перепросити, і закликав своїх шанувальників "припинити телефонувати, писати SMS і турбувати власника". Наразі відповідь власника номера телефону не розголошується.

Нагадаємо, китаянка створила 58-сторінковий файл, в якому детально описала історію зрад свого хлопця з більш ніж 300 жінками. Вона опублікувала його в Інтернеті.

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