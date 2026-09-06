Відомий блогер помер після походу до косметолога: яка процедура стала фатальною

Блогер помер після походу до косметолога / © topwar.ru

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Британсько-нігерійський блогер та бізнесмен Ігхо «Тайні» Убірібо раптово помер після процедури зі збільшення статевого члена, яку він зробив під час елітного відпочинку в Таїланді разом із дружиною.

Про це розповідає Bored Panda.

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Відомий блогер помер після походу до косметолога: як усе сталося

У березні 43-річний чоловік відчув, що йому погано після маніпуляцій, а згодом у нього стався смертельний рецидив — легенева емболія. Британський коронер дійшов висновку, що саме косметологічне втручання спричинило закупорювання судин, адже у легенях померлого виявили сліди косметичного філера.

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За даними розслідування у Коронерському суді Західного Лондона, у березні під час перебування в Бангкоку Убірібо звернувся до однієї з місцевих клінік. Там йому ввели 40 мілілітрів гіалуронової кислоти та лідокаїну.

Після цього подружжя вирушило на масаж. Під час сеансу чоловік почав скаржитися на біль у грудях і двічі втрачав свідомість. Його екстрено доставили каретою швидкої допомоги до лікарні Сукхумвіт. Спочатку Убірібо ще міг відповідати на запитання медиків, однак його стан стрімко погіршувався.

Лікарі запідозрили легеневу емболію, проте провести рекомендоване комп’ютерно-томографічне дослідження не встигли — пацієнт знову знепритомнів.

Медики проводили реанімацію понад 1,5 години, але о шостій ранку 6 березня констатували смерть. Судово-медична експертиза у Великій Британії згодом підтвердила наявність у легенях клітинного матеріалу, ідентичного філеру.

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Коронер Жан Харкін офіційно підтвердила: смерть настала внаслідок легеневої емболії, викликаної косметологічною процедурою.

Убірібо мав близько 185 тисяч підписників в Instagram, де він активно демонстрував розкішне життя: елітні подорожі та дорогу нерухомість. Зокрема, блогер володів будинком у Лос-Анджелесі вартістю 1,1 мільйона доларів та квартирою в Лондоні за 600 тисяч доларів.

2022 року він одружився з Даніель Сімба Аллен у Зімбабве — пишне весілля обійшлося приблизно у 473 тисячі доларів.

Після трагедії його друзі почали публікувати світлини з поховання та ділитися теплими словами.

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Убірібо поховали в золотій труні вартістю понад 745 тисяч доларів. Серед присутніх на церемонії помітили відомих нігерійських діячів.

Чому роблять ін’єкції у член

Ін’єкційні філери, які колють у статевий член, належать до безопераційних процедур і спрямовані переважно на збільшення об’єму, а не довжини. Найчастіше для цього використовують гіалуронову кислоту — той самий матеріал, що застосовується для контурної пластики обличчя.

Введена під шкіру тканина створює додатковий об’єм, проте з часом речовина розщеплюється, тому результати є тимчасовими й потребують повторень.

За потреби філер можна розчинити за допомогою ферменту гіалуронідази. Серед інших варіантів застосовують полімолочну кислоту та поліметилметакрилат, а також ліпофілінг — пересаджування власного жиру.

Наукові дані підтверджують, що ін’єкції гіалуронової кислоти дійсно збільшують об’єм члена. Згідно з дослідженням 2024 року, опублікованим у The Journal of Sexual Medicine, середній приріст товщини становив 1,8 см. У 23 чоловіків, які пройшли щонайменше чотири процедури, цей показник досяг 2,95 см.

Водночас фахівці наголошують на суттєвих ризиках. До можливих побічних ефектів належать біль, набряки, почервоніння, запалення, кровотечі, утворення синців, алергічні реакції та деформація органа. Серед найтяжчих ускладнень — інфекції та пеніальний сепсис.

Крім усього, такі косметологічні процедури не є офіційно схваленими. Тож їхнє проведення вважається напівбезпечним і напівзаконним.

Нещасні випадки смертей: останні новини

Нагадаємо, святкування весілля у єгипетській провінції Сохаг закінчилося трагедією: 27-річний наречений Кирилос Ваді помер через кілька годин після церемонії. Під час підготовки та початку свята молодята були щасливими, але наприкінці церемонії гості помітили, що чоловік виснажений.

Коли гості мали перейти до зали для бенкету, Вадіх раптово знепритомнів. Рідні намагалися надати допомогу та терміново доправили його до найближчої лікарні, однак медики лише констатували смерть.

За даними місцевих ЗМІ, родичам повідомили про ймовірний раптовий серцевий напад під час церемонії, проте точну причину смерті офіційно поки не розголошують. Для родини та мешканців його рідного села Аль-Каша свято перетворилося на день жалоби: люди висловлюють співчуття та моляться за померлого.

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