Відпочинок у Колумбії закінчився трагедією: 21-річна дівчина загинула через фатальну помилку гіда

В останній день відпустки у Колумбії трагічно загинула 21-річна Юді Александра Кастелланос Солано. Молоду архітекторку-початківця смертельно знесло потужною течією річки, коли екскурсовод припустився фатальної помилки під час маршруту.

Про це повідомило видання Mirror.

Дівчина разом із матір’ю, братом, тіткою, друзями та гідом відвідала кілька водоспадів у національному парку Сьєрра-де-ла-Макарена. Коли група вже поверталася назад через небезпечну течію, Юді оступилася та впала у воду. Її тіло підхопила розбурхана річка Гехар.

Розпочата пошукова операція тривала три дні. Зрештою тіло дівчини виявили приблизно за 2,5 милі від місця трагедії. За словами полковника Хорхе Діаса, командира департаменту цивільної оборони, пошуковим роботам заважала важкодоступність території — густий ліс та складні умови.

Родина Юді звинуватила місцеву владу в недостатній організації пошуків, заявивши, що до операції залучили замало рятувальників і без необхідного обладнання. Також вони розкритикували туристичну компанію, яка надала лише одного гіда для групи.

Юді Кастелланос Солано нещодавно закінчила Університет Санто-Томас у Боготі та робила перші кроки у професії архітекторки. Вона походила з міста Тунха в колумбійських Андах.

В університеті, де навчалася загибла, висловили співчуття рідним та вшанували пам’ять студентки, назвавши її світлою та щирою людиною. Розслідування причин трагедії триває.

