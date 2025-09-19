Відпочинок у популярному "Невидимому будинку" обернувся жахом і великим штрафом: що відомо

«Невидимий будинок» у Джошуа-Трі / © airbnb.com

На перший погляд здається, що оренда «Невидимого будинку» в пустелі Джошуа-Трі — це ідеальний відпочинок. Але для блогера з TikTok Шона Девіса (@seanmdavis) поїздка обернулася штрафом у $10 тисяч і гучним скандалом у соцмережах.

Про це повідомило видання New York Post.

У своєму відео, яке вже переглянули понад 1,3 мільйона разів, Девіс розповів, що орендував відомий маєток через Airbnb за $2 400 за ніч. Будинок із дзеркальним фасадом прославився завдяки шоу Netflix «Найдивовижніші місця для відпочинку у світі» та став улюбленим серед знаменитостей — тут відпочивали Демі Ловато, Ліззо та Diplo.

Нерухомість площею понад 510 квадратних метрів оснащена «розумними» технологіями, має 30-метровий критий басейн, а її фасад, що віддзеркалює пустелю, робить будівлю практично «невидимою».

Втім, відпочинок зіпсував інцидент із фото. За словами Девіса, подруга одного з його знайомих зробила селфі у ванній і відмітила бренд у соцмережі. Коли знімок поширили далі, це визнали порушенням договору про заборону комерційного знімання. Як результат, орендареві виставили штраф у $10 тисяч.

«Ми навіть не робили рекламний контент у будинку, знімали лише ззовні. Вони мали претензію лише до одного селфі», — розповів блогер.

Крім цього, він поскаржився на інші незручності: в темний час доби з будинку не видно, що відбувається надворі, зате ззовні добре проглядається все всередині. До того ж споруда постійно тріщить і гуркоче, заважаючи спати.

Попри скарги Девіса, в коментарях нагадали: високі тарифи на комерційні знімання в орендованих віллах — звична практика.

«Для комерційного знімання $10 тисяч — це стандарт. Усі роблять цю помилку лише один раз», — зазначили в коментарях.

