ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
307
Час на прочитання
2 хв

Відпочинок у популярному "Невидимому будинку" обернувся жахом і великим штрафом: що відомо

Відомий «Невидимий будинок» у Джошуа-Трі став неприємним досвідом для блогера з TikTok. Лише через одне фото він отримав штраф у $10 тисяч.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
«Невидимий будинок» у Джошуа-Трі

«Невидимий будинок» у Джошуа-Трі / © airbnb.com

На перший погляд здається, що оренда «Невидимого будинку» в пустелі Джошуа-Трі — це ідеальний відпочинок. Але для блогера з TikTok Шона Девіса (@seanmdavis) поїздка обернулася штрафом у $10 тисяч і гучним скандалом у соцмережах.

Про це повідомило видання New York Post.

У своєму відео, яке вже переглянули понад 1,3 мільйона разів, Девіс розповів, що орендував відомий маєток через Airbnb за $2 400 за ніч. Будинок із дзеркальним фасадом прославився завдяки шоу Netflix «Найдивовижніші місця для відпочинку у світі» та став улюбленим серед знаменитостей — тут відпочивали Демі Ловато, Ліззо та Diplo.

Нерухомість площею понад 510 квадратних метрів оснащена «розумними» технологіями, має 30-метровий критий басейн, а її фасад, що віддзеркалює пустелю, робить будівлю практично «невидимою».

Втім, відпочинок зіпсував інцидент із фото. За словами Девіса, подруга одного з його знайомих зробила селфі у ванній і відмітила бренд у соцмережі. Коли знімок поширили далі, це визнали порушенням договору про заборону комерційного знімання. Як результат, орендареві виставили штраф у $10 тисяч.

«Ми навіть не робили рекламний контент у будинку, знімали лише ззовні. Вони мали претензію лише до одного селфі», — розповів блогер.

Крім цього, він поскаржився на інші незручності: в темний час доби з будинку не видно, що відбувається надворі, зате ззовні добре проглядається все всередині. До того ж споруда постійно тріщить і гуркоче, заважаючи спати.

Попри скарги Девіса, в коментарях нагадали: високі тарифи на комерційні знімання в орендованих віллах — звична практика.

«Для комерційного знімання $10 тисяч — це стандарт. Усі роблять цю помилку лише один раз», — зазначили в коментарях.

Нагадаємо, в одній зі шкіл Британії спалахнув скандал, бо спідниця учениці 8 класу була на 2 см коротшою, ніж це дозволено. Коли про це дізналася мати дівчинки, вона забрала її з навчального закладу.

Дата публікації
Кількість переглядів
307
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie