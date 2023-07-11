Відповідь простіша, ніж ми могли подумати: навіщо ззаду на сорочці петля

Іноді речі, які ми використовуємо майже не щодня, мають деталі, про походження яких ми навіть не замислюємося. Наприклад, навіщо на сорочці ззаду петля? Яку функцію вона виконує?

Згадки про петельку, яка з'явилася на спині чоловічих сорочок, відносять до початку XIX століття. В той час вважалося, що такі вироби — якісні й дорогі. Але сама петелька, за словами вчених, використовувалася набагато раніше. Її розташування досить незвичайне, тому історики тривалий час намагалися розібратися, навіщо петля на сорочках ззаду і яке завдання вона виконує.

Існує кілька версій, звідки взялася це петелька. Наприклад, існує цілком вірогідне припущення, що її використовували для фіксації краватки. Вчені вважають, що аксесуар пропускали крізь цю петлю, щоб він залишався на своєму місці навіть під час досить активних рухів. Наприклад, за словами деяких дослідників, так ковбої не втрачали свої шийні хустки.

Більш правдоподібний вигляд має інша версія. Вважається, що петлю на спину сорочки першими почали пришивати британські моряки. Вони повинні були мати охайний та акуратний вигляд навіть після багатоденного плавання на судні. Прасувати сорочки в таких умовах було досить складно, місць для зберігання було мало. Тому моряки вигадали нашивати на спину сорочки невелику петельку, щоб вішати річ на ґачок. Так одяг менше м'явся.

Чому ж тоді петлю не пришивали з внутрішнього боку, як це роблять сьогодні на верхньому одязі? Вчені й тут знайшли відповідь. Петелька, яку нашили всередині, натирала б шию під час носіння, адже сорочку найчастіше вдягають на голе тіло чи на майку з короткими рукавами.

Пізніше петельки почали нашивати не лише моряки. Хоча сьогодні вже не так гостро стоїть проблема охайного зберігання чоловічих сорочок, але деталь залишилася. Правда, сучасні петлі значно менші за ті, які пришивалися спочатку.

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