Відправила сина до будинку за мить до трагедії: чим сімейний обід обернувся для 22-річної жінки

Ана Беатріс Араужо Феррейра. Фото: Sindicato Rural de Almas/Instagram

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У Бразилії 22-річна Ана Беатріс Араужо Феррейра загинула після удару блискавки просто на подвір’ї будинку своєї матері. Трагедія сталася під час сімейного обіду, коли молода жінка доглядала за племінницею. Інцидент стався в суботу в місті Алмас, штат Токантінс.

Про це повідомило видання Mirror.

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Того дня Ана приїхала до матері разом із рідними. За словами її сестри Лани Летиції, незадовго до трагедії жінка викупала свого п’ятирічного сина Луїса Енріке та відправила його до будинку. Сама ж залишилася на подвір’ї з племінницею.

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Ана помила дівчинку і саме розчісувала їй волосся, коли раптово вдарила блискавка.

Брат загиблої Сезар Аугусто розповів, що все сталося за лічені миті. За його словами, погода тоді не здавалася особливо небезпечною — небо було хмарним і йшла лише слабка мряка.

Після удару Ану ще живою доправили до лікарні. Втім, отримані травми виявилися смертельними — того самого дня вона померла.

22-річна бразилійка, яку близькі називали Аніньєю, раніше була королевою краси, а незадовго до загибелі почала вивчати фізіотерапію в Університеті Норте-ду-Парана.

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Хрещена мати Марселла Батіста згадує Ану як турботливу матір і людину, для якої родина була надзвичайно важливою. За її словами, дівчина часто проводила вихідні у матері, піклувалася про сестер, робила їм зачіски та готувала для рідних. Брат назвав Ану «скелею» їхньої родини.

У загиблої залишилися п’ятирічний син, батьки та шестеро зведених братів і сестер з боку матері. Прощання з нею відбулося в неділю в родинному будинку, а наступного ранку Ану поховали на міському кладовищі.

Обставини її смерті розслідує поліція Алмаса.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у США родичі після смерті жінки прибирали будинок. Під час цього в морозилці вони знайшли труп чоловіка.

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