Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Відпустка мрії зірвалася: жінку не пустили на літак через несподіване правило про паспорти

Проблема з паспортом розлучила сім’ю: чоловік і діти полетіли на відпочинок на Крит, а дружині довелося залишитися.

Автор публікації
Віра Хмельницька
Британська туристка Венді Мелвілл з чоловіком Джеррі

Британська туристка Венді Мелвілл з чоловіком Джеррі / © Jam Press

Мати двох дітей із Великої Британії Венді Мелвілл була шокована, коли в аеропорту Лутон їй відмовили у вильоті на Крит, попри дійсний паспорт. Причиною стало несподіване «правило трьох місяців».

Про це повідомляє What’s The Jam.

Сім’я прибрала до аеропорту Лутон близько 4:00, щоб вилетіти на Крит, однак під час реєстрації 46-річній Венді повідомили, що вона не може сісти на літак. Попри те, що паспорт жінки був дійсний до січня 2026 року, працівники пояснили, що діє «правило трьох місяців»: документ повинен залишатися чинним щонайменше три місяці після дати запланованого повернення.

Її чоловіка Джеррі та дітей — 16-річного Генрі й 13-річну Кейт — пропустили на рейс, а самій Венді довелося залишитися.

«Я була повністю спустошена, я плакала. Мені дозволили зареєструватися онлайн, і я ні про що не підозрювала. Якби знала, то встигла б оновити паспорт», — розповіла британка.

Венді пригадує, що під час здавання багажу її окремо запросили до стійки, де повідомили про проблему.

«Мені сказали, що термін дії паспорта занадто короткий, і дуже вибачалися. Нам довелося обирати: усім повертатися додому чи мені залишитися. Я відправила дітей із чоловіком і вирішила приєднатися пізніше», — згадує вона.

Британська туристка Венді Мелвілл / © Jam Press

Британська туристка Венді Мелвілл / © Jam Press

Щоб все ж потрапити до родини, жінка терміново оформила новий паспорт, заплативши 250 фунтів стерлінгів (приблизно 13 700 грн), зупинилася в готелі біля аеропорту Гатвік за 106 фунтів (близько 5800 грн) і придбала новий квиток за 86 фунтів (приблизно 4700 грн). На третій день відпустки вона нарешті дісталася до Криту.

«Це була дорога помилка. Я ніколи не чула про таке правило. Паспорт дійсний, але ним не можна користуватися — це безумство. Усі в паспортному столі сказали, що це часта проблема», — каже британка.

Коли жінка все ж приєдналася до родини, вона вирішила надолужити згаяний час.

«Я скористалася кожною хвилиною. Система „все включено“ допомогла швидко відновити настрій і відпустка зрештою була чудовою. Але тепер я всім раджу перевіряти термін дії паспорта і вимоги країни перед поїздкою», — підсумувала Венді.

До слова, авіакомпанія Qatar Airways відмовила 13-річному сину британки Меган Лоу у посадці на рейс Единбург — Пхукет через незначний «слід від багажної наклейки» у паспорті. Жінка змушена була шукати інший рейс, попри підтвердження туроператора TUI про дійсність документа. Лоу вважає, що авіакомпанія відмовила через переповнений рейс, і тепер вимагає компенсації.

