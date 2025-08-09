ТСН у соціальних мережах

Відпустка на Балі обернулася жахом: що помітила туристка, продегустувавши екзотичний фрукт

Жінка скуштувала салак на Балі, а через кілька секунд побачила, що він заражений паразитами.

Софія Бригадир
Жінка продегустувала салак, заражений червами

Жінка продегустувала салак, заражений червами / © скриншот з відео

Відпочинок у п’ятизірковому готелі на Балі обернувся для туристки Маії справжнім жахом. Жінка вирішила скуштувати екзотичний фрукт салак, відомий як «зміїний фрукт», і лише після дегустації, що плід кишить дрібними білими червами.

Свою історію вона опублікувала у TikTok, і ролик швидко став вірусним, зібравши понад 3,8 мільйона переглядів.

На початку відео Маії сидить за столом у готельному ресторані та показує коричнюватий лускатий фрукт.

«Спробувала новий фрукт на Балі… тепер приймаю антибіотики», — написала вона.

Кадри змінюються: на тарілці вже лежить очищений салак, по якому повзають крихітні черви. За словами туристки, місцеві радили їй спробувати салак разом з іншими азійськими фруктами — джекфрутом та дуріаном. Маії зізналася, що не перевірила плід, адже була впевнена у безпеці продуктів у п’ятизірковому готелі.

«Запах нагадує яблучний оцет», — розповідає вона у відео, знімаючи фрукт, щоб поділитися враженнями з батьками. Але, побачивши червів, туристка розгубилася, почала плакати та пережила панічну атаку.

Салак з червами / © скриншот з відео

Салак з червами / © скриншот з відео

Керівництво готелю та лікарі оперативно відреагували на інцидент. Маії надали медичну допомогу та призначили курс антибіотиків.

Салак вирощують у Південно-Східній Азії. Його червонувато-коричнева шкірка нагадує зміїну, а всередині — часточки білої або жовтуватої м’якоті з твердими насінинами. Цього разу, однак, замість делікатесу туристка отримала небажаний «сюрприз».

