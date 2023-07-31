Видра-крадійка дошок для серфінгу перехитрила усіх, хто намагається її зловити – відео

Каліфорнійська морська видра, відома своєю репутацією крадійки дошок для серфінгу, успішно ухилилася від численних спроб зловити її.

Про це пише USA TODAY.

Так, влада навіть намагалася заманити тваринку за допомогою дошки для серфінгу, її улюбленого предмета, який вона вихоплює у людей.

"Було декілька спроб використати її неприродну поведінку в наших інтересах", - сказала Джессіка Фуджі з Акваріума Монтерей-Бей.

За її словами, група експертів із дикої природи декілька разів намагалася зловити тварину за окликом Видра 841, використовуючи різні методи.

Експерти з дикої природи, які розшукують видру, знають, де вона перебуває, просто їм поки що не вдалося спіймати прудку та кмітливу тварину, сказав Кевін Коннор, представник акваріума. За його словами, на видрі є радіопередавач.

"Вийти, щоб знайти її, не є серйозною проблемою, але зловити її знову — складне завдання через її величезну перевагу у воді та мінливі умови в океані. 841 має дуже здоровий вигляд і, отже, дуже добре вміє ухилятися від упіймання", — сказав Коннор.

Поки команда не впіймає пухнастого звіра, люди в цьому районі можуть зіткнутися з великою кількістю викрадень дошок для серфінгу та весел.

Незвичайна поведінка Видри 841 посилилася на початку цього літа, коли вона вкрала декілька дошок для серфінгу у людей в океані. На відео видно, як тварина відкидає їх та підіймається на них.

Якщо вона буде спіймана Каліфорнійським департаментом риби та дикої природи та командою акваріумістів, її буде оглянуто і, зрештою, назавжди поселено до зоопарку або акваріума.

Нагадаємо, сім'я нареченої побила нареченого просто під час весілля через його перуку. Він намагався приховати свою лисину, а також те, що вже був одружений.

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