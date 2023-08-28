Видра-крадійка поцупила у готелі дорогу рибу на понад 125 тисяч доларів – відео

У Великій Британії видра вкрала дорогу рибу на суму понад 100 000 фунтів стерлінгів (125 тисяч доларів) з розкішного готелю.

Про це пише The Telegraph.

Співробітники спа-готелю Grosvenor Pulford у Честері були шоковані, виявивши, що видра вкрала щонайменше 50 риб, кожна з яких продається за ціною близько 2000 фунтів стерлінгів (2500 доларів США).

На кадрах відеоспостереження видно, як тварина пробирається до ставка готелю, а потім схоплює рибу та тікає.

Кої, вкрадені з двох ставків, були коропами амурської породи.

Було встановлено електричний паркан, щоб чаплі не ловили рибу, але видрі вдалося пройти через нього.

Ендрю Нельсон, який керує готелем, сказав: "Було напевно дивно, якщо не сказати більше, виявити, що видра стала винуватцем нашої величезної втрати риби. Завдяки парканам, які ми встановили раніше для захисту дрібної риби від чапель, ми не очікували, що великі тварини зможуть отримати доступ до ставка. Оскільки кої на суму близько 100 000 фунтів стерлінгів втрачені, ми намагаємося знайти рішення, щоб запобігти подальшим втратам. Наші барвисті коропи - це не лише привабливі мешканці нашого саду, які протягом багатьох років спокійно живуть на нашій території, але і є суттєвими інвестиціями в наше місце".

Нагадаємо, розлючений шумом сусідів чоловік закачував шприцом опіоїди до їхньої квартири. Стало відомо, чим усе закінчилося.

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