Відрізав палець, частину носа та вставив ікла: "чоловік-сатана" змінив зовнішність, щоб бути схожим на свого кумира

Відрізав палець, частину носа та вставив ікла: "чоловік-сатана" змінив зовнішність, щоб бути схожим на свого кумира

"Чоловік-сатана" покрив уже 85% свого тіла татуюваннями та каже, що на цьому не зупиниться.

У Бразилії в місті Прая-Гранді місцевий житель Мішель Праддо, якого назвали "чоловіком-сатаною", відрізав собі палець, частину носа та вставив ікла, щоб відрізнятись від інших та бути схожим на свого кумира Ентоні Лоффредо, якого ще називають "чорним прибульцем".

Про це повідомляє mirror.co.uk.

Мішель Праддо живе разом із своєю дружиною Керол Праддо, яку ще називають "жінка-демон". І за 25 років чоловік різко змінив свою зовнішність. Він зробив багато татуювань та вставив собі срібні ікла. А ще чоловік на одній із рук відрізав безіменний палець та видалив кінчик носа. Днями чоловік провів 8 годин в тату-салоні, де йому наносили зображення його кумира Ентоні Лоффредо.

Мішель Праддо стверджує, що "чорний прибулець" для нього є прикладом для наслідування, а тому він і зробив татуювання із його зображеннями. Зараз "чоловік-сатана" покрив уже 85% свого тіла татуюваннями та каже, що на цьому не зупиниться, оскільки планує увійти до Книги рекордів Гіннеса.

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