Відсутність ранкової ерекції може бути передвісником смертельної хвороби: пояснення лікарів

Чому зникає ранкова ерекція і чим це загрожує / © Getty Images

Коли минулого року мільярдер-гуру здоров’я Браян Джонсон повідомив у соціальних мережах, що почав відстежувати частоту своїх ерекцій під час сну, він став об’єктом насмішок у всьому світі. Проте медики наголошують: «біохакер» має рацію. Відсутність ерекції може бути першим «дзвіночком» серйозних проблем із серцево-судинною системою, які проявляться лише за кілька років.

Про це йдеться у матеріалі Daily Mail.

Досвід американського мільярдера

Джонсон, якому 48 років, але який стверджує, що має тіло 18-річного, також щодня здає собі незліченну кількість аналізів крові та сканувань, щоб виявити будь-які ознаки старіння.

Однак, саме його останній режим тестування, мабуть, привернув найбільшу увагу досі. Адже, окрім вимірювання кількості, тривалості та сили своїх нічних ерекцій, Джонсон також оголосив, що вимірює ерекцію свого 19-річного сина Талмейджа, щоб порівняти її зі своєю власною.

Для цього вони використовували гаджет, датчик кільця для пеніса — FirmTech Performance Ring — який відстежує нічні ерекції, вимірюючи зміни окружності та жорсткості протягом ночі.

«Це справді найбожевільніша річ, яку я коли-небудь читав», — написав один користувач соціальної мережі X. «Заради Бога, навіщо ви опублікували це в інтернеті?» — сказав інший. «Мені шкода вашого сина».

Але Джонсон не розкаявся, стверджуючи, що всі чоловіки, які хочуть жити довгим і здоровим життям, повинні стежити за своєю ерекцією.

«Це справді одна з найважливіших речей, які ми всі повинні знати про свої тіла. Про це просто не говорять», — наполягав мільярдер.

Джонсон не божевільний, а має рацію — медики

І хоча експерти стверджують, що методи Джонсона екстремальні, вони стверджують, що він має рацію, що ерекція є показником гарного здоров’я, і ​​що еректильна дисфункція може сигналізувати про серйозне захворювання.

Масштабні дослідження показали, що ця проблема часто виникає за роки до серцевих захворювань, діабету чи інсульту, оскільки дрібні кровоносні судини в пенісі є одними з перших, які пошкоджуються через поганий кровообіг, запалення та метаболічні захворювання.

Більше того, лікарі попереджають, що мільйони чоловіків можуть страждати від цієї стигматизуючої проблеми, не усвідомлюючи цього, оскільки вони не знають про ранні приховані ознаки, а саме про рідкісні та менш жорсткі нічні ерекції.

Вони стверджують, що якщо не вирішити проблему на цьому етапі, це може зрештою призвести до повноцінної імпотенції або навіть до пропуску небезпечних для життя проблем зі здоров’ям.

«Здорова ерекція є свідченням гарного режиму сну, дієти та регулярних фізичних вправ», — каже Маркус Камбербетч, консультант-уролог-хірург лікарні Торнбері в Шеффілді (Британія).

«З іншого боку, погана еректильна функція часто є ознакою прихованої проблеми зі здоров’ям. Однак ознаки еректильної дисфункції можуть бути більш виразними, ніж чоловіки усвідомлюють. Тому важливо знати про них, щоб ви могли вжити заходів, поки не стало надто пізно», — продовжив медик.

У чому причина еректильної дисфункції

Еректильна дисфункція, або ЕД, — це нездатність досягти або підтримувати ерекцію, достатню для задовільного сексуального акту.

Ціла половина всіх чоловіків віком від 40 до 70 років у певний момент має еректильну дисфункцію. Поширеність значно зростає з віком — до 70 років може бути уражено понад дві третини.

Зниження кровотоку в пенісі може бути спричинене низкою захворювань, деякі з яких викликають більше занепокоєння, ніж інші.

Дослідження показують, що приблизно десята частина випадків еректильної дисфункції спричинена проблемами психічного здоров’я, такими як тривога або депресія.

Експерти кажуть, що проблема також може виникнути внаслідок напруженості у стосунках. У таких випадках таблетки, які називаються інгібіторами ФДЕ5, що покращують кровотік, можуть змінити правила гри. До них належать «Віагра». Ці таблетки в Україні доступні без рецепта.

Однак лікарі попереджають, що всі пацієнти, які страждають на еректильну дисфункцію, повинні звернутися до свого сімейного лікаря, оскільки в багатьох випадках вона спричинена серйозними проблемами зі здоров’ям.

До них належать високий рівень холестерину, який сприяє накопиченню жирових бляшок в артеріях та обмежує кровотік, а також високий кров’яний тиск, який пошкоджує кровоносні судини та зменшує їхню здатність до належного розширення.

Дослідження показують, що до трьох чвертей чоловіків з діабетом протягом життя відчуватимуть певний ступінь еректильної дисфункції, часто на десять років раніше, ніж чоловіки без цього захворювання.

Ожиріння саме по собі також тісно пов’язане з еректильною дисфункцією через його вплив на гормони, запалення та здоров’я судин. Якщо не лікувати, всі ці стани значно підвищують ризик передчасної смерті.

Одне дослідження американських вчених виявило, що чоловіки з еректильною дисфункцією мають на 70 відсотків підвищений ризик передчасної смерті від будь-якої причини. Ще одне голландське дослідження виявило, що чоловіки з еректильною дисфункцією мали до 250 відсотків більший ризик розвитку серцево-судинних захворювань, які є основною причиною смерті в усьому світі.

Однак, експерти стверджують, що багато чоловіків навіть не усвідомлюють, що мають цю проблему.

Одне японське дослідження ілюструє цю різницю: хоча близько 40 відсотків чоловіків віком від 40 до 69 років повідомляли про еректильну дисфункцію — що узгоджується з багатьма дослідженнями — клінічна оцінка, проведена сімейними лікарями, виявила, що аж у 92 відсотків чоловіків спостерігалися ознаки цього стану.

Це явище не обмежується лише літніми чоловіками. Дослідження в США, опубліковане минулого року, показало, що 19% чоловіків віком від 18 до 34 років вважали, що мають еректильну дисфункцію, проте медична оцінка показала, що справжня цифра ближча до 26 відсотків.

Експерти кажуть, що проблема полягає в тому, що багато чоловіків мають неправильне уявлення про те, що являє собою еректильна дисфункція. Більшість, за їхніми словами, вважає, що цей стан стосується повної нездатності досягти ерекції.

Але експерти кажуть, що є й інші ознаки, зокрема зміни нічної ерекції.

У медицині це називається нічним набряком пеніса, це нормальна частина чоловічої статевої функції. Під час певних стадій сну частини нервової системи, які зазвичай контролюють м’язи, що регулюють кровообіг, приплив крові до пеніса вимикається.

Це, разом із природними коливаннями рівня гормонів, призводить до ерекції вночі та вранці після пробудження.

Дослідження показують, що для більшості чоловіків нормально мати від трьох до п’яти ерекцій на ніч, кожна тривалістю приблизно від десяти до 30 хвилин.

Натомість, експерти кажуть, що однією з найперших ознак проблеми є ерекція, якій бракує жорсткості. Це означає, що вона може відчуватися м’якою на дотик або її важко підтримувати під час статевого акту.

«Втрата жорсткості ерекції є однією з поширених ранніх ознак еректильної дисфункції», — каже Камбербетч.

«Для більшості людей еректильна дисфункція не є раптовою, і втрата жорсткості може відбуватися протягом кількох років. Це має сигналізувати про те, що настав час діяти, перш ніж організм почне повноцінно функціонувати», — радить медик.

Що робити, щоб відновити повноцінну ерекцію

На щастя, експерти кажуть, що більшість людей можуть вжити ефективних заходів, щоб вирішити цю проблему. Перше — це звернутися до сімейного лікаря, який може діагностувати будь-яку можливу причину.

Якщо проблема викликана, наприклад, високим рівнем холестерину або високим кров’яним тиском, то сімейний лікар може призначити таблетки для зниження цих рівнів. Це має не лише захистити організм від смертельних ускладнень, але й боротися з еректильною дисфункцією.

Однак, є також зміни способу життя, які можуть допомогти з цією проблемою.

Дослідження показують, що близько 160 хвилин помірних фізичних вправ на тиждень, таких як швидка ходьба, біг, їзда на велосипеді або плавання — протягом шести місяців зменшували проблеми з ерекцією у чоловіків, чия дисфункція була пов’язана з факторами ризику серцево-судинної системи.

Тим часом, дослідження 2020 року, в якому взяли участь понад 20 000 чоловіків, показало, що ті, хто дотримувався середземноморської дієти — зосередженої на цільнозернових продуктах та пісному білку — знизили ризик еректильної дисфункції у чоловіків старше 60 років на одну п’яту.

«Окрім дієти та регулярних фізичних вправ, дуже важливо мати хороший режим сну, спати вісім годин на добу», — каже доктор Джефф Фостер, сімейний лікар, що спеціалізується на чоловічому здоров’ї. «Це допоможе впоратися з ще одним важливим фактором — стресом».

Експерти кажуть, що для тих, хто не реагує на зміни способу життя, таблетки, такі як Віагра та Сіаліс, можуть бути рішенням.

Дія Сіалісу зазвичай триває до 36 годин, що робить його більш популярним вибором. Однак деякі чоловіки вважають, що Віагра, яка триває від чотирьох до шести годин, має сильніший вплив на їхню ерекцію.

Для тих, хто не реагує на жодні ліки, існують вакуумні ерекційні пристрої, також відомі як помпи для пеніса. Вони працюють, втягуючи кров у пеніс, яка потім утримується там за допомогою кільця для стягування, розміщеного навколо основи органу.

Однак лікарі кажуть, що найбільшою проблемою у боротьбі з еректильною дисфункцією є те, що чоловіки не звертаються за допомогою. В середньому пацієнти страждають від еректильної дисфункції протягом трьох років, перш ніж звертаються до лікаря.

«Важливо те, що якщо чоловіки переживають більше одного епізоду еректильної дисфункції, вони звертаються до сімейного лікаря», — каже доктор Фостер.

«Це означає, що перш ніж звернутися до нас, вони часто намагалися займатися самолікуванням за допомогою безрецептурної віагри — і, як мизнаєте, серцеві захворювання часто є основною причиною. Це означає, що чоловіки відкладають лікування серйозних захворювань.

