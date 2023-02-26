Відтворює рух та тепло губ: у Китаї створили девайс для поцілунків на відстані

Китайський ґаджет дозволяє відправити реалістичний поцілунок людині, яка не поруч.

Китайські винахідники знову дивують. Цього разу презентували пристрій, який дозволяє парам, що живуть на відстані, розділити "справжню" фізичну близькість – поцілуватись. Інформація про цей ґаджет викликала фур серед китаських користувачів соцмережами.

Про це пише CNN.

Пристрій, вартістю $41, оснащений датчиками тиску та приводами, він здатний імітувати справжній поцілунок, відтворюючи тиск, рух і температуру губ користувача. Разом із поцілунком він також може передавати звук людини, які видає користувач, що не поруч.

Думки людей щодо необхідності такого пристрою розділилися: одні називають його "смішним", інші – вбачають у цьому ґаджеті щось "вульгарне" та "моторошне".

Ґаджет запатентував Чанджоуський професійний інститут мехатронних технологій.

"В університеті я зустрічався зі своєю дівчиною на відстані, тому ми спілкувалися лише телефоном. Саме звідти і з'явилося натхнення для створення цього пристрою", – пояснив Цзян Чжунлі, провідний винахідник, який розробив цей пристрій.

Як він працює

Щоб відправити поцілунок, користувачі повинні завантажити застосунок для смартфона та під'єднати пристрій до зарядного порту. Після об'єднання зі своїм партнером у застосунку, пари можуть розпочати відеодзвінок і передати один одному репліки своїх поцілунків.

Remote kissing device for long-distance lovers, invented and patented by Chinese university student in Changzhou City.

￼The mouth-shaped module, served as an inducing area for lovers to make the kiss and then it can transfer kiss gesture to the "mouth" on the other side. pic.twitter.com/5i2ogMiUXe — China in Pictures (@tongbingxue) February 22, 2023

Також відомо, що схожий винахід 2016 року створив Інститут уяви в Малайзії. Але це була сенсорна кремнієва накладка, яка зовні аж ніяк не нагадувала справжні губи.

На найбільшому в Китаї сайті онлайн-магазинів Taobao десятки користувачів поділилися своїми відгуками про пристрій.

"Спочатку моя партнерка не вірила, що можна досягти (віддаленого) поцілунку, тому у неї відвисла щелепа, коли вона ним скористалася... Це найкращий сюрприз, який я зробив їй за час наших стосунків на відстані", - прокоментував один із користувачів.

Нагадаємо, дослідники, ймовірно, виявили секс-іграшку часів Римської імперії.

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