Видурила приголомшливу суму: жінка провернула злочинну аферу з магазинами понад 1000 разів

У Великій Британії засудили 53-річну жінку, яка крала товари в магазинах, а потім обманом вимагала повернути гроші за те, чого ніколи не купувала.

Таким чином їй вдалося отримати прибутку понад півмільйона доларів.

Про це пише видання Mirror.

Наріндер Каур, також відома як Ніна Тіара, пограбувала низку магазинів у різних містах країни у період від липня 2015 року до лютого 2019 року. Свою аферу злочинниця провернула більш ніж 1000 разів.

Фото: mirror.co.uk

Шахрайку помітили завдяки камерам відеоспостереження, коли вона заходила до магазинів, хапала товари з полиць і відносила їх до каси, вдаючи, що купила їх раніше.

"Вона також змінила своє ім'я на законних підставах та відкрила нові банківські рахунки та кредитні картки під другим ім'ям, щоб уникнути викриття. Тепер їй по праву загрожує серйозний вирок за її злочини, і звинувачення прагнутиме відшкодувати стільки ж її нечесно отриманих доходів, скільки закон дозволяє", - зазначив старший прокурор у Вест-Мідлендсі Джованні Д'Алессандро.

У результаті, Наріндер засудили за 26 пунктами звинувачення, включаючи шахрайство і зберігання та передачу злочинного майна.

Нагадаємо, трирічна дівчинка вбила 4-річну сестру. Вона знайшла у спальні заряджений пістолет і вистрілила в сестру в той час, коли батьків не виявилося поруч.

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