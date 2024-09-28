Відважний пітбуль врятував двох дітей від королівської кобри – фото

Він вбив її після того, як вона прокралася до будинку.

Відважний пітбуль за окликом Дженні врятував свою сім'ю, вбивши королівську кобру, яка пробралася до їхнього будинку в Індії.

Про це повідомляє Daily Star.

Собаку зняли на камеру, коли вона схопила рептилію в пащу і трясла її, поки та не стала бездиханною. Смертоносна змія завдовжки 1,5 метра проникла до саду сім'ї, де гралися двоє хлопчиків, восьми і десяти років, всього за декілька метрів від них.

Діти закричали, побачивши змію. Почувши їхні крики, Дженні зірвалася з повідка і кинулася на королівську кобру, утримуючи її в своїх щелепах протягом п'яти болісних хвилин, поки та не померла внаслідок отриманих травм.

Пітбуль убив кобру / Фото: Jam Press Vid/Newslions

Власник Дженні, Пенджаб Сінгх, розповів місцевим ЗМІ, що пітбуль вбив близько восьми-десяти змій, які часто з'являються під час сезону мусонів: "Якби змія потрапила до будинку, могло статися що завгодно. Мене не було вдома, але був мій син і діти. Дженні врятувала їм життя. Люди часто говорять про пітбулів щось погане, але мій ніколи нікому не заподіяв шкоди. Якби Дженні не вбила змію, могла статися трагедія. Вона врятувала життя і заслужила нашу вдячність".

Пітбуль убив кобру / Фото: Jam Press Vid/Newslions

У березні в Індії заборонили імпортувати, продавати і розводити пітбулів. Королівські кобри отруйні і в основному полюють на інших змій. Однак ці істоти можуть нападати на людей, коли почуваються загнаними в кут, з метою самозахисту або для захисту своїх яєць. Королівські кобри є причиною смерті приблизно п'яти людей у всьому світі щороку.

Нагадаємо, зграя мавп врятувала шестирічну дівчинку від ґвалтівника, який встиг її роздягнути. Чоловік заманив дитину до покинутої будівлі.

Читайте також: