Відвідувачі опери блювали і непритомніли під час вистави зі справжнім сексом на сцені – фото

Феміністична опера "Свята Сюзанна" з відвертим лесбійським сексом, справжньою кров'ю та голими черницями на роликах дебютувала 5 жовтня в Штутгарті, Німеччина.

Понад десяток любителів опери звернулися за медичною допомогою після перегляду провокативної вистави, яка демонструвала відвертий лесбійський секс, справжню кров та оголених монахинь на роликах.

Про це повідомляє Daily Star.

Прем'єра радикальної феміністичної опери "Свята Сюзанна" в оркестровці композитора Пауля Хіндеміта відбулася 5 жовтня в Штутгарті, Німеччина, і триватиме сім разів до 3 листопада. Скандальна одноактна опера спричинила ажіотаж ще 1921 року, а тепер, понад століття потому, її вперше поставили на сцені.

Втім, відвідувачі прем'єри ледве встигли додивитися її до кінця. Опера, яка представляє "радикальне бачення Святої Меси", складається лише з одного акту, під час якого виконавці розповідають історію монахині, яка досліджує свою сексуальність. Але їхній метод зображення призвів до того, що 18 глядачів потребували допомоги під час деяких особливо шокувальних сцен.

Опера "Свята Сюзанна" / Фото: Staatsoper Stuttgart

Вони потребували допомоги через нудоту і шок, а в трьох випадках довелося викликати лікаря. Ті, хто потребував допомоги, стали свідками справжніх статевих актів, болісних трюків, справжньої і несправжньої крові, нанесення тілесних ушкоджень і пірсингу – все це виконувалося на сцені.

Флорентіна Хольцінгер, радикальна художниця-перформансистка, є натхненницею сміливої реінтерпретації сумнозвісної опери. У нинішній адаптації задіяна повністю жіноча трупа, яка зображує черниць, що поступово позбуваються своїх звичок у "чуттєвому, поетичному і дикому" видовищі.

Дії приймають сюрреалістичні повороти, зокрема сцену, де маленьку людину, одягнену як Папа Римський, закручує високо в небі механічна рука, в той час як інший актор виспівує треки Емінема, одягнений в костюм Ісуса Христа.

Опера "Свята Сюзанна" / Фото: Staatsoper Stuttgart

Однак, організатори вистави непохитно стояли на своєму, попри страждання глядачів на виставі, призначеній лише для дорослих. Представник опери пояснив, що постраждалі відвідувачі сиділи в першому ряду, стверджуючи, що вони знали, "на що йдуть".

За сюжетом опери, головна героїня Сюзанна досліджує свою сексуальність, що досягає кульмінації, коли вона опускає набедренну пов'язку Ісуса, прикріпленого до розп'яття, що спричиняє суперечки. В одній сміливій сцені оголена черниця вступає в інтимні стосунки з релігійним символом.

Інших акторів можна помітити, коли вони бовтаються всередині дзвонів, не показуючи нічого, окрім своїх сідниць чи облич, а в один особливо шокувальний момент виконавиця вихоплює меч у формі розп'яття і намагається встромити його собі в горлянку.

Опера "Свята Сюзанна" / Фото: Staatsoper Stuttgart

Ще в одній зі сцен акторка, яка зображає Ісуса, ляскає напівоголену черницю на роликових ковзанах. В іншому жахливому моменті на стіні розвішані тіла, що імітують розп'яття Христа, а потім на них ллються потоки фальшивої крові.

Театр випустив суворі попередження про зображене сексуальне насильство, застерігаючи, що деякі глядачі можуть відчути "дискомфорт" або навіть "травмуватися" від побаченого.

Нагадаємо, які захопливі вистав покажуть у жовтні у Національній опері. Окрім різноманітного поточного репертуару, що складається з найкращих зразків світового та українського класичного мистецтва, заявлена прем'єра опери "Трубадур" Джузеппе Верді, присвячена 100-річчю видатного хормейстера Льва Венедиктова.

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