Відвідувачі пляжу жахнулися, побачивши на березі червону "іншопланетну" істоту – фото

Відвідувачі австралійського пляжу були шоковані, побачивши дивну "іншопланетну" істоту, яку викинуло на берег.

Про це пише Daily Star.

Тварина була схожа на напівакулу-напівската, яка була повністю забарвлена в червоний колір. Вона з'явилася на західному узбережжі Австралії у популярному пляжному місці. Користувачі соціальних мереж і місцеві мешканці були шоковані дивним видовищем. Риба мала плавники і тіло акули, але сплющену голову і черевну пащу ската.

Викинута на пляж Кугі-Біч у Перті, тварина померла чи то в океані, чи то біля берегової лінії. Спочатку люди не знали, що з нею робити, дехто припускав, що вона схожа на прибульця.

Риба-гітара / Фото: Facebook

Лео Гіда з Австралійського товариства охорони морської флори і фауни висловився, що це була за дивна тварина. В інтерв'ю Yahoo News Australia він розповів, що це була афаліна-клін, або білоплямиста риба-гітара.

Причиною того, що риба не була добре відома, можливо, є те, що тварина перебуває під загрозою зникнення. Чисельність невелика, але риба процвітає в австралійських водах, і більшість її особин можна знайти по всій країні.

"Австралія є глобальною "рятувальною шлюпкою" для цього виду. В австралійських водах їм нічого не загрожує, але вони перебувають під загрозою зникнення в усьому світі, зокрема по сусідству в Південно-Східній Азії", - сказав він.

Комерційні траулери в Австралії мають "пристрої для виключення черепах", які мають аварійний люк у верхній частині тралової сітки, через який великі клиновидні риби можуть врятуватися, і це значно зменшило кількість їх загибелі в австралійських водах".

На фотографіях риба була повністю червоною, що налякало багатьох перехожих, оскільки дехто подумав, що вона нагадує кров. Насправді вчені з'ясували, що червоне забарвлення зумовлене синцями.

Риба-гітара / Фото: Facebook

Вона була мертва вже декілька годин, і під дією сили тяжіння кров зібралася на її нижній частині тіла. Хоча тварина нагадувала акулу і ската, насправді вона не була ні тим, ні іншим.

Ці істоти є частиною родини риб'ячих (rhinidae), вони належать до групи хрящових риб, відомих як еласмобранші, до якої входять як акули, так і скати. Вони перебувають під великою загрозою зникнення через руйнування середовища існування. Їхні плавники також широко використовуються в торгівлі акулячими плавниками, що ставить під загрозу життя багатьох риб.

Нагадаємо, раніше на пляжі знайшли моторошну істоту, схожу на морського динозавра. Істота має змієподібний довгий тулуб та гострі зуби.

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