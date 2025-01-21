Вихованці дитячого садка, які зіграли чоловіка та дружину, одружилися через 20 років – фото

Їхні шляхи перетнулися через багато років після вистави.

Пара з Китаю, яка одружилася на початку січня, стала популярною у соціальних мережах, оскільки 20 років тому вона виступала як чоловік і дружина на концерті у своєму дитячому садку.

Про це пише SCMP.

Чоловік на прізвище Чжен і його дружина, ім'я якої не розголошується, провели весільну церемонію в місті Чаочжоу провінції Гуандун на півдні країни 7 січня.

Інтернет-користувачів розвеселило те, що два десятиліття тому він і його дружина, які відвідували той самий дитячий садок, позували на сцені як молодята.

Після закінчення дитячого садка хлопчик і дівчинка були зараховані до різних початкових шкіл. Їхні шляхи не перетиналися до 2022 року, коли відеозапис з виступу поширився серед однокласників Чжена.

Мама Чжена, яка випадково побачила відео, запропонувала знайти дівчину, яка грала дружину її сина на концерті. Чжен був неодружений, і батьки були стурбовані його статусом холостяка. Невідомо, скільки йому років.

За допомогою виховательки дитячого садка Чжен зв'язався зі своєю майбутньою дружиною, яка також залишалася самотньою. За його словами, вони шкодували, що не познайомилися раніше, і одразу ж закохалися.

Пара зіграла чоловіка та дружину у дитсадку та одружилася через 20 років / Фото: Douyin

Пара зіграла чоловіка та дружину у дитсадку та одружилася через 20 років / Фото: Douyin

Користувачі соціальних мереж були захоплені цією історією: "Вони повинні дати виховательці червоний конверт з великою сумою грошей", "Яка чарівна карма! Їм судилося бути разом".

Нагадаємо, чоловік заявив про розлучення через поведінку коханої на вечірці у подружки. Він збентежений і відчув неповагу до неї.

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