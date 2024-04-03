Викинуте з МКС космічне сміття пробило будинок чоловіка: що це було (фото)

Чоловік із Флориди, США, шокований, що космічне сміття пролетіло крізь його будинок.

Про це пише LADbible.

Алехандро Отеро вважає, що Міжнародна космічна станція (МКС) Японії скинула купу космічного сміття, яка "пробила дах і пройшла крізь два поверхи" його будинку.

Він каже, що уламки "ледь не влучили в його сина".

Алехандро поділився кадрами пошкоджень, на яких видно розбиту черепицю на даху та дірку в стелі його будинку.

Hello. Looks like one of those pieces missed Ft Myers and landed in my house in Naples.

Tore through the roof and went thru 2 floors. Almost his my son.

Can you please assist with getting NASA to connect with me? I’ve left messages and emails without a response. pic.twitter.com/Yi29f3EwyV — Alejandro Otero (@Alejandro0tero) March 15, 2024

Астроном і астрофізик Джонатан Макдавелл відповів на твіти чоловіка, пояснивши, що він відстежував уламки, які, як виявилося, були палетою з обладнанням EP-9, повною використаних батарей.

Макдавелл пояснив: "Палета з обладнанням EP-9 знову увійшла в атмосферу о 19:29 UTC (14:29 за часом Флориди) над Мексиканською затокою між Канкуном і Кубою. Це було в межах попереднього прогнозного вікна, але трохи на північний схід від "найвірогіднішої" частини траєкторії польоту. Ще декілька хвилин – і вона б досягнула Форт-Майєрса (у Флориді)".

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Він додав: "Отже, це 19:34 за часом UTC, що дуже добре узгоджується з оцінкою Космічних сил щодо входу в атмосферу над Перською затокою о 19:29 за часом UTC. Я думаю, що ви маєте рацію, і це трохи відрізняється від часу входу в атмосферу піддону з батареями EP-9".

Мішель Генлон, виконавча директорка Центру повітряного і космічного права Університету Міссісіпі, сказала: "Якщо це космічний об'єкт, створений людиною, який був запущений в космос іншою країною і завдав шкоди на Землі, ця країна буде нести повну відповідальність перед домовласником за завдану шкоду".

Алехандро також розповів WINK news: "Я був шокований. Я не міг повірити – які шанси, що щось впаде на мій будинок з такою силою і завдасть стільки шкоди? Очевидно, я дуже вдячний, що ніхто не постраждав".

Згодом у NASA прокоментували виданню: "NASA зібрала уламок і якнайшвидше проаналізує його в Космічному центрі NASA ім. Кеннеді у Флориді, щоб визначити його походження. Більше інформації буде доступно після завершення аналізу".

Тим часом, для тих, хто в Інтернеті ставить запитання "чому б їм не кидати космічне сміття на Сонце?", Макдавелл пояснив: "Для цього потрібна гігантська сила. Щоб долетіти до Сонця, потрібна гігантська ракета. Ви не можете просто "кинути його".

Космічне сміття зазвичай руйнується до того, як потрапляє на Землю.

Нагадаємо, NASA створить єдиний стандарт часу для Місяця. США прагнуть встановити міжнародні норми в космосі на тлі місячної гонитви між країнами і приватними компаніями, що зростає.

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