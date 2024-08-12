Викладач почервонів, коли "викрив себе" під час презентації перед студентами – відео

Викладач математики швидко поринув у хаос після того, як припустився помилки, що загрожує його роботі.

Про це пише Daily Star.

Він підключив свій ноутбук до проектора, щоб продемонструвати дві сторінки того, що, мабуть, було алгебраїчними формулами. Однак чоловік швидко зрозумів, що забув закрити свої попередні вкладки.

У відео, розміщеному на X, яке стало вірусним і зібрало понад 13 млн переглядів, викладач спокійно розпочинає урок, але в мить студенти починають сміятися. Один з них хутко дістав смартфон та зняв на відео безліч відкритих вкладок на платному сайті підписки OnlyFans, який часто використовується для фотографій та відео для дорослих.

"Ой, вибачте, давайте я це виправлю", - каже він, перш ніж відключити проектор, залишивши порожню синю сторінку на стіні.

I would quit my job IMMEDIATELYpic.twitter.com/4E2u1MJe1J — kira (@kirawontmiss) August 5, 2024

Тисячі глядачів попрямували до розділу коментарів, і багато хто жартував про те, скільки грошей він має заробляти, щоб дозволити собі всі ці підписки. "Це страшенно смішно", - написав один задоволений користувач. Інший прокоментував: "Це, мабуть, найнезручніший момент у його житті". Третій додав: "Ні, мати стільки вкладок – це диявольщина".

Інші не побачили нічого кумедного і зажадали негайно звільнити лектора. "Забороніть йому викладати будь-коли знову", — обурився один чоловік. Інший розгнівався: "Це майже завжди навмисні або підсвідомі крики про допомогу".

Поки що не підтверджено, де саме і якого викладача знімали на відео, але можна впевнено сказати, що він може втратити роботу через це. Так, 2022 року вчителя гімназії Девіда Чидлоу було звільнено після того, як розслідування показало, що він переглядав профілі жінок на порнографічному сайті для дорослих 74 рази під час шкільних занять.

Нагадаємо, на Волині на 60 тис. грн оштрафували вчительку через "весілля". Підсудна провину визнала та погодилась на співпрацю зі слідством.

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