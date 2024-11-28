Викладачка випадково викрила свій роман із неповнолітнім студентом, показавши їхні SMS

У китайському професійно-технічному училищі відсторонили від роботи викладачку після того, як її повідомлення в онлайн-чаті, що викривали роман зі студентом, були випадково спроєктовані на екран перед класом.

Про це повідомляє SCMP.

Вчителька на прізвище Чжан заміжня і має доньку. Вона працює в професійно-технічному училищі в повіті Ціньюань, провінція Шаньсі. На початку цього місяця історія її спілкування в соціальній мережі WeChat з учнем-підлітком була випадково показана всьому класу.

У чаті учень, віком від 15 до 18 років, запитав: "Люба, чому ти плачеш?". Чжан відповіла: "Я допомогла своїй дитині помити ноги і попросила її помити і мої, але вона відмовилася. Тоді я попросила її батька помити мені ноги, але він також відмовився і пішов геть. Я була роздратована. Я сказала йому: "Дитина ставиться до мене так само, як ти ставишся до мене". Мені так сумно! За якого чоловіка я вийшла заміж?".

Студент, чиє ім'я не розголошується, заспокоїв її, сказавши: "Не проси його нічого для тебе робити. Навіть якщо ти заміжня, я не хочу чути, що ти дозволяєш йому щось робити для тебе. Тому що я ревнуватиму. Здебільшого я не висловлюю своїх почуттів, бо не маю можливості торгуватися. Наступного разу, коли ми житимемо разом, я помию тобі ноги. Я завжди кохатиму тебе".

Вважається, що їхня розмова стала відома класу, оскільки Чжан користувалася комп'ютером, підключеним до класного проектора, не вийшовши зі свого облікового запису в WeChat.

Тривалість їхніх романтичних стосунків залишається незрозумілою.

Представники навчального закладу заявили, що дуже серйозно ставляться до інциденту і розпочали розслідування. Згідно із заявою, опублікованою 22 листопада, Чжан відсторонили від посади.

Нагадаємо, викладач почервонів, коли "викрив себе" під час презентації перед студентами. Він засвітив безліч відкритих вкладок на OnlyFans, який часто використовується для фотографій та відео для дорослих.

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