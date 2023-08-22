Викликала копів: жінка залишила крихітного сина зі своєю сестрою та розлютилася через її вчинок

Жінка пожалілася на "обурливий" вчинок сестри щодо її новонародженого сина, через який вона навіть викликала поліцію.

Про це пише nypost.com.

Сімона та її сестра Фібі народили дітей із різницею у два тижні. Їхнім синам зараз три і п'ять тижнів. Дитина Фібі на грудному вигодовуванні, а малюк Сімони – ні.

Нещодавно Сімоні знадобилася операція, і оскільки батька її сина немає поруч, Фібі та її чоловік запропонували посидіти з ним, поки вона перебуває в лікарні.

Але поки вона була відсутня ці три дні, сестра вирішила взяти до рук питання годування дитини.

"Коли я прийшла додому, я натрапила на свого сина на грудях сестри", - пояснила Сімона. "Я викликала поліцію, але вони нічого не могли зробити".

Жінка додала, що в неї "не було проблем із ситуацією від самого початку", оскільки "ймовірно, було простіше годувати його грудьми, ніж робити це з пляшечки", але те, що сестра сказала їй далі, позбавило Симону дару мови: "Вона сказала, що викинула все, чим я його годувала, до смітника, і збирається зціджуватися і віддавати йому молоко".

Жінка обурилася, що сестра викинула суміш та годувала її сина грудьми / Фото: pixabay.com

Мама не одразу відреагувала, а натомість пішла до ванну і викликала поліцію. У відповідь вона почула, що те, що зробила її сестра, не було злочином.

Коли Фібі дізналася про дзвінок сестри, вона розсердилася на неї і сказала, що просто намагається допомогти. Але Сімона відповіла: "Ви викинули 14 банок із сумішшю, навіть не порадившись зі мною, і зараз нам нічим її замінити".

У результаті Фібі вибігла і заблокувала Сімону в усіх соцмережах.

Поділившись своєю історією у Мережі, користувачі згуртувався та підтримали розлючену маму.

Вона буквально викинула до смітника сотні доларів, які ви витратили на суміш

Я вчинила би так само на твоєму місці

Як це не злочин? Це пряма крадіжка. Чому поліція нічого не зробила?

Вона винна вам 14 банок із сумішшю, які вона викинула. Вона може скільки завгодно з вами не погоджуватися, але крадіжка є крадіжка, і тепер, коли вона вас скрізь заблокувала, вона залишає вашу дитину голодувати

Нагадаємо, стриптизер спантеличив, як виступав на вечірці для жінки, наречений якої помер перед весіллям. Цей виступ для нього став найприбутковішим.

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