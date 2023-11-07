"Викликайте поліцію": жінка знайшла вдома приховану кімнату, повну дитячих малюнків (відео)

Жінку закликали "зателефонувати до поліції" після виявлення таємної кімнати в її будинку, наповненої дитячими малюнками.

У відео, опублікованому в TikTok, вона відкрила невеликий люк у своїй стіні, щоб показати барвисту кімнату з дитячими малюнками, обклеєними на стінах.

Зокрема, на стіні було написано "Хатина кохання" поряд із малюнками зірок, смайликів, а також відбитків долонь і ступень. В іншому місці в кімнаті був аркуш з іменами Ребекка, Келлі та Сара, що дозволяє припустити, що саме ці дівчата проводили час у потаємній кімнаті.

Тим не менш, користувачі соціальних мереж не могли не прокоментувати дивне відкриття, кажучи, що кімната втрачає всю свою невинність від слів "Хатина кохання", написаних на стіні.

Це було або кумедна маленька хованка, або найстрашніша річ в історії

Це так підозріло… Хатина кохання? Ноги?

Звернись до поліції. Раптом кімната пов’язана з чимось жахливим

Спершу я усміхався, але тепер мені не по собі

Ви повинні сказати владі! Краще, щоб хтось його дослідив, ніж закрити очі на щось, що дійсно може вимагати уваги

Нагадаємо, жінка отримала листівку, відправлену 42 роки тому. Відомо, звідки вона прибула та кому адресована.

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