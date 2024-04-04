Виконав її прохання: чоловік прийшов на похорон подруги-пенсіонерки в моторошному костюмі – фото

Чоловік виконав останнє бажання своєї подруги та прийшов на її похорон у костюмі "смерті з косою".

Про це пише Metro.

68-річна Шерон Таффс обговорювала із 49-річною дочкою Луїзою Міллер та 59-річним другом сім'ї Кенні Россінгтоном організацію свого похорону. Коли Кенні пожартував, що прийде в костюмі уособлення смерті, Таффс погодилася і взяла з нього обіцянку, що він так і зробить.

Бабуся померла 7 грудня минулого року від раку молочної залози, а її похорон відбувся 16 березня. Кенні дотримався свого слова та вбрався так, як і обіцяв.

Кенні Россінгтон прийшов на похорон подруги Шерон Таффс у костюмі смерті / Фото: SWNS

Гостей на похороні повідомили заздалегідь, і деякі з них вирішили не приходити.

Луїза сказала, що її мама вважала це "веселою ідеєю" і що це були ідеальні проводи для людини з її гумором.

"Кенні завжди був близьким другом сім'ї. Я знаю його вже 25 років. Він відвідав мою маму за пів року до її смерті, коли ми обговорювали плани похорону і те, що всі повинні бути одягнені в біле. Кенні запитав: "Можна я прийду в ролі смерті?", і вона подумала, що це смішна ідея, і змусила нас пообіцяти, що він справді це зробить", - сказала Луїза, яка працює на індичій фермі.

Похорон Шерон відбувся в місцевій церкві і вона була залучена до кожного етапу процесу перед своєю смертю. Вона запланувала приватну кремацію, але сказала своїй родині, що хоче, щоб її прах був "у центрі уваги" похорону.

Чоловік прийшов на похорон подруги у костюмі смерті / Фото: SWNS

Луїза пригадала: "Кенні просто стояв в глибині церкви, як великий гість, і не розмовляв, повністю увійшовши в образ. Мені довелося сказати йому, щоб він не показував на людей, про яких він жартував з мамою, кажучи: "Ти наступний". Його не можна було не помітити, оскільки він був єдиним, хто був одягнений у чорне".

Жінка додала, що більшості людей на похороні сподобався цей жарт, і багато хто був розчарований, коли Кенні зняв цей костюм на поминках.

Нагадаємо, жінка випадково увімкнула камеру у душі, внаслідок чого її відео транслювалося під час похорону. Усі присутні в церкві бачили, як вона милася та голилася.

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