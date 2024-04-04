Виконав її прохання: чоловік прийшов на похорон подруги-пенсіонерки в моторошному костюмі – фото

Жінка вважала цю ідею дотепною.
Чоловік виконав останнє бажання своєї подруги та прийшов на її похорон у костюмі "смерті з косою".
Про це пише Metro.
68-річна Шерон Таффс обговорювала із 49-річною дочкою Луїзою Міллер та 59-річним другом сім'ї Кенні Россінгтоном організацію свого похорону. Коли Кенні пожартував, що прийде в костюмі уособлення смерті, Таффс погодилася і взяла з нього обіцянку, що він так і зробить.
Бабуся померла 7 грудня минулого року від раку молочної залози, а її похорон відбувся 16 березня. Кенні дотримався свого слова та вбрався так, як і обіцяв.
Гостей на похороні повідомили заздалегідь, і деякі з них вирішили не приходити.
Луїза сказала, що її мама вважала це "веселою ідеєю" і що це були ідеальні проводи для людини з її гумором.
"Кенні завжди був близьким другом сім'ї. Я знаю його вже 25 років. Він відвідав мою маму за пів року до її смерті, коли ми обговорювали плани похорону і те, що всі повинні бути одягнені в біле. Кенні запитав: "Можна я прийду в ролі смерті?", і вона подумала, що це смішна ідея, і змусила нас пообіцяти, що він справді це зробить", - сказала Луїза, яка працює на індичій фермі.
Похорон Шерон відбувся в місцевій церкві і вона була залучена до кожного етапу процесу перед своєю смертю. Вона запланувала приватну кремацію, але сказала своїй родині, що хоче, щоб її прах був "у центрі уваги" похорону.
Луїза пригадала: "Кенні просто стояв в глибині церкви, як великий гість, і не розмовляв, повністю увійшовши в образ. Мені довелося сказати йому, щоб він не показував на людей, про яких він жартував з мамою, кажучи: "Ти наступний". Його не можна було не помітити, оскільки він був єдиним, хто був одягнений у чорне".
Жінка додала, що більшості людей на похороні сподобався цей жарт, і багато хто був розчарований, коли Кенні зняв цей костюм на поминках.
Нагадаємо, жінка випадково увімкнула камеру у душі, внаслідок чого її відео транслювалося під час похорону. Усі присутні в церкві бачили, як вона милася та голилася.
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