Використають український досвід: США та інші країни можуть запровадити у себе аналог "Дії"

Сполучені Штати сподіваються повторити успіх застосунку електронного урядування "Дія", впровадивши у себе аналогічну програму. Також США не виключають, що інші країни також захочуть адаптувати для свого використання український застосунок.

Про це заявила очільниця Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер, повідомило видання Axios.

"USAID надало фінансування Міністерству цифрової трансформації України, щоб допомогти розробити "Дію" та покращити її кібербезпеку, а також виділив ще 8,5 млн доларів, щоб допомогти розширити сервіси програми під час війни", – заявила Пауер.

За її словами, Україна готова поділитися своїм підходом і технологіями з іншими країнами, і USAID планує розпочати обговорення щодо потенційного використання "Дії" як шаблону для створення власних програм.

Наразі було виділено $650 000 на техніко-економічне обґрунтування у країнах, які виявили інтерес. За інформацією американської чиновниці, сусідня Молдова вже висловила інтерес до українського підходу щодо електронного урядування. Також Пауер сподівається на партнерство з "країнами півдня", не уточнивши, про які саме держави йдеться.

Цю ідею Пауер збирається обговорити на економічному форумі, який зараз відбувається в Давосі, з міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим та потенційними партнерами з приватного сектору.

У виданні зауважують, що хоча застосунком в Україні користуються понад 18 млн осіб (за заявами чиновників), проте він має проблеми з кібербезпекою і конфіденційністю даних. На думку журналістів, держави за допомогою таких застосунків отримають змогу "відслідковувати переміщення громадян", "маніпулювати наданням держпослуг для політичної вигоди".

Пауер запевнила, що ці небезпеки врахуються, а "проєкт перебуває в зародковому стані".

Раніше повідомлялося, що "Дія" повідомлятиме українцям, хто переглядав їхні персональні дані. Українці тепер знатимуть, що певний державний орган запитував персональні дані.

Також у "Дії" невдовзі може з'явитися новий сервіс – електронний військовий квиток. Проте повістки у застосунку поки обіцяють не присилати.

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