Викрадали двічі, а знайшли на автобусній зупинці: шедевр Тіціана виставили на аукціон

За шість століть після написання картини її власниками були купець, маркіз, герцог, ерцгерцог та кілька імператорів.

Шедевр італійського живописця венеційської школи епохи Відродження Тіціана Вечелліо "Відпочинок на шляху до Єгипту" буде продано на аукціоні вперше за 150 років. Стартова ціна картини становить 31 мільйон доларів.

Про це пише The Times.

"Ця чарівна релігійна картина бездоганного походження, що пройшла через руки герцогів, ерцгерцогів та імператорів Священної Римської імперії, користується рідкісною славою: її вкрали не один, а два рази – спочатку Наполеон, а потім ще раз – наприкінці 1990-х років", – розповів Орландо Рок, голова британського аукціонного дому Christie's.

"Відпочинок на шляху до Єгипту" є справжнім витвором мистецтва. Картину описують як "вишукану", експерти підкреслюють майстерне використання кольору та унікальний підхід до зображення людей. Відомо, що Тіціану під час написання картини було лише трохи більше ніж 20 років, але вже в такому ранньому віці йому вдалося написати справжній шедевр.

За словами Ендрю Флетчера, глобального керівника відділу старих майстрів аукціонного дому, це "найважливіша робота Тіціана, яка з'явилася на аукціонному ринку за більш ніж одне покоління". Але крім своїх художніх достоїнств, картина має дуже цікаву історію.

Картина була написана 1508 року, але вперше вона згадується в історичних документах лише через 100 років. На той час її власником був венеційський купець і колекціонер Бартоломео делла Наве.

Пригоди картини почалися 1638 року, коли її купив британський герцог Гамільтон. Спочатку її привезли до Британії, але через 11 років герцогові відрубали голову за те, що він підтримував Карла I у громадянській війні. Після страти його колекцію предметів мистецтва продали ерцгерцогові Леопольду Вільгельму Австрійському, братові імператора Священної Римської імперії Фердинанда III.

Картина перебувала в імператорській колекції Габсбургів понад 100 років.

1809 року французькі війська Наполеона пограбували палац Бельведер у Відні, де зберігалося полотно Тіціана. Картина переїхала до Парижа, але після того, як Наполеон втратив владу, її повернули до Відня.

Наступні 70 років картину двічі продавали, але без трагічних подій у житті її власників. Спочатку її купив британський колекціонер Г'ю Ендрю Джонстон Манро, а потім, 1878 року, полотно продали на аукціоні Christie's четвертому маркізу Бату. Відтоді картина понад сто років провисіла в будинку Батсів у Лонгліт-Гаусі.

Але 1995 року полотно викрали з маєтку. Поліція не змогла знайти зловмисників навіть після того, як за інформацію про її місцеперебування призначили нагороду в розмірі 100 тисяч фунтів стерлінгів.

Про долю картини було нічого невідомо аж до 2002 року. Аж раптом її знайшли на автобусній зупинці в Лондоні. Хтось ніби "забув" там полотно, загорнуте в простий поліетиленовий пакет.

Експертиза підтвердила справжність картини, яка за сім років відсутності зазнала мінімальних ушкоджень. Полотно відреставрували й повернули власникові.

Тепер картина, якій "не живеться спокійно", знову шукатиме нового власника. Цікаво, в наскільки далеку подорож вона вирушить цього разу.

Нагадаємо, картини свинки-художниці Пігкассо продали за понад 1,2 млн дол. Свиноматка була врятована від бійні власницею притулку для тварин і тепер малює картини, дохід від продажу яких дозволяє утримувати заклад.

Читайте також: