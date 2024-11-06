Викрадений син знайшов свою сім'ю через 34 роки: невдовзі він відрікся від рідних (фото)

Чоловік у Китаї, який пройшов через багато труднощів, щоб возз'єднатися зі своєю сім'єю через 34 роки після викрадення, через рік оголосив про трагічний розрив з нею.

Про це повідомляє SCMP.

37-річний Юй Баобао написав на своїй сторінці в соціальній мережі, яка має 326 000 підписників, що він розірвав зв'язок зі своєю рідною сім'єю через гроші.

Юй жив під ім'ям Лі Цянь 34 роки, поки не знайшов свою біологічну сім'ю і не дізнався своє справжнє ім'я у вересні минулого року.

Він був викрадений з будинку своїх бабусі та дідуся в південно-західній китайській провінції Сичуань у віці двох років.

Багата сім'я в центральній китайській провінції Хенань викупила його у торговців людьми, але ставилася до нього погано і часто била. Вони сказали йому, що його всиновили, коли йому було п'ять років, і відправили в іншу сім'ю, коли йому виповнилося 11.

Юй Баобао / Фото: Weixin

Юй залишив свою нову сім'ю і став волоцюгою. Коли йому виповнилося 19 років, він поїхав на заробітки до Шанхаю та Пекіну, а в столиці країни влаштувався кур'єром.

Юй сказав, що не припиняв пошуків своєї рідної сім'ї. Коли поліція повідомила йому, що його ДНК збігається з ДНК матері, він сказав, що хотів лише "добре подрімати на маминих колінах".

Глибока любов Юя зворушила багатьох, хто підтримав його у створенні онлайн-трансляції електронної комерції, щоб компенсувати його важкі дні.

Юй із сім'єю / Фото: Weixin

Розлучені біологічні батьки вимагали від нього допомогти двом молодшим братам, які були по вуха в боргах, тому Юй вирішив вести бізнес онлайн-продажів разом, і за вмовляннями батьків віддавав їм загалом 60 відсотків свого заробітку.

Багато людей, які були викрадені в дитинстві і знайшли свій дім після того, як виросли, займаються електронною комерцією в прямому ефірі, щоб фінансово підтримати своє нове життя. Деякі компанії, такі як виробник одягу Langsha Group, спеціально наймали ці сім'ї для просування свого бренду.

Їхній перший сеанс прямого ефіру виявився дуже успішним і приніс 470 000 юанів (66 000 доларів США) доходу.

Юй показав докази банківських переказів, що він належним чином передав братам потрібну суму грошей, але поскаржився, що не отримав свою частку заробітку. Крім того, брати грубо розмовляли з ним, кажучи, що вони роблять йому "послугу", приймаючи його в свою сім'ю. Один з братів навіть погрожував побити його після чергової сварки через гроші.

Перекази коштів / Фото: Weixin

Юй сказав, що хотів заощадити трохи грошей, щоб знайти і притягнути до відповідальності торговців людьми, які принесли нещастя в його життя.

Чоловік відчув справжнє розчарування, коли зрозумів, що його матір упереджено ставиться до двох інших синів, і продовжувала просити його давати їм більше грошей.

За словами Юя, його батько заблокував один з його акаунтів у соціальних мережах у травні, за два дні до того, як оголосив про розрив зв'язків із родиною. 30 вересня Юй заблокував один з акаунтів своєї матері в Інтернеті.

Юй розповів китайській газеті Dahe Daily, що він все ще сумує за матір'ю, але вони ніколи не примиряться.

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