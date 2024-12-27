Викрадену з вертепу статуетку немовляти Ісуса повернули із запискою: що там було (фото)

Злодій розкаявся.
Поліція штату Колорадо, США, повідомила, що статуетку Ісуса, яку викрали з вертепу, анонімно повернули до пожежної частини з запискою.
Про це пише UPI.
Поліцейське управління Форт-Коллінза спочатку опублікувало в соціальних мережах повідомлення про те, що статуетка немовляти Ісуса була викрадена з вертепу на Староміській площі. Поліція поділилася зображенням з камери спостереження, на якому видно, як "Грінч" тікає зі статуеткою.
У повідомленні департаменту йдеться, що статуя була анонімно підкинута на пожежну станцію № 1 у Форт-Коллінз через чотири дні після крадіжки.
До обличчя статуї була приклеєна записка, в якій йшлося: "Мені дуже шкода. Я зробив дурну помилку в той момент. Це більше не повториться".
Поліція заявила, що компанії, яким належить вертеп, не збираються висувати звинувачення проти злодія, що розкаявся.
Нагадаємо, жінка подала скаргу до відділу кадрів через подарунок від "Таємного Санти". Вона пожалілася у Мережі, що саме їй вручили.
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