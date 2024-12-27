Викрадену з вертепу статуетку немовляти Ісуса повернули із запискою: що там було (фото)

Поліція штату Колорадо, США, повідомила, що статуетку Ісуса, яку викрали з вертепу, анонімно повернули до пожежної частини з запискою.

Про це пише UPI.

Поліцейське управління Форт-Коллінза спочатку опублікувало в соціальних мережах повідомлення про те, що статуетка немовляти Ісуса була викрадена з вертепу на Староміській площі. Поліція поділилася зображенням з камери спостереження, на якому видно, як "Грінч" тікає зі статуеткою.

У повідомленні департаменту йдеться, що статуя була анонімно підкинута на пожежну станцію № 1 у Форт-Коллінз через чотири дні після крадіжки.

Злодій повернув викрадену статую Ісуса / Фото: instagram.com/fcpolice

До обличчя статуї була приклеєна записка, в якій йшлося: "Мені дуже шкода. Я зробив дурну помилку в той момент. Це більше не повториться".

Злодій повернув викрадену статую Ісуса / Фото: instagram.com/fcpolice

Поліція заявила, що компанії, яким належить вертеп, не збираються висувати звинувачення проти злодія, що розкаявся.

Нагадаємо, жінка подала скаргу до відділу кадрів через подарунок від "Таємного Санти". Вона пожалілася у Мережі, що саме їй вручили.

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