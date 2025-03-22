Викрали золотий унітаз вартістю 6 мільйонів доларів: подробиці пограбування

Унікальний золотий унітаз вартістю 6 мільйонів доларів був викрадений з палацу Бленгейм. Пограбування стало шоком для охорони та відвідувачів.

14 вересня 2019 року менеджерка палацу Бленгейм, Елеонор Пейс, прокинулася від звуку розбитого скла. Коли спрацювала пожежна сигналізація Пейс поспішала спуститися в дві. В цей час п'ятеро злочинців викрали золотий унітаз вартістю 6 мільйонів доларів.

Про це повідомило видання BBC.

Цей унітаз під назвою "Америка", який став частиною виставки італійського художника Мауріціо Каттелана, був встановлений в одному з санвузлів палацу.

Унітаз, що носив назву "Америка", був підключений до каналізації, що ускладнювало його крадіжку. Однак банда грабіжників скористалася численними недоліками в системі безпеки палацу та проникла в приміщення.

Пограбування тривало всього п'ять хвилин. Відразу після цього на місце події прибула поліція. Після обшуку палацу з'ясувалося, що було викрадено саме цей унітаз. Персонал був приголомшений.

Через кілька днів палац відкрився для відвідувачів, і адміністрація вирішила показати місце злочину, перетворивши інцидент на частину виставки. Цей випадок привернув увагу не тільки до палацу, але й до проблем у системі безпеки культурних установ. Наразі трьох учасників пограбування засудили.

Палац суттєво модернізував свої захисні механізми, адже інцидент став тривожним сигналом для інших важливих об'єктів. Незважаючи на викрадення унітазу, яке досі не вдалося розкрити, подія залишиться частиною історії цього знакового місця.

Нагадаємо, пастор із Флориди понад рік страждав від загадкової хвороби.

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