Викривач зрадниць: чоловік у хитрий спосіб ганьбить жінок, які невірні своїм партнерам

Розлучений австралієць був вражений тим, що багато жінок фліртують у соцмережах, перебуваючи у стосунках. Він вирішив провчити таких “зрадниць” за допомогою спеціальних фотографій.

33-річний Джей Інгрем із Австралії вирішив публічно ганьбити жінок, які виявлятимуть готовність зрадити своїх партнерів, фліртуючи з ним у соцмережах. Для цього він за допомогою фотошопу вмонтовує своє фото у їхні парні фотографії та публікує такі зображення.

Про це повідомляє видання New York Post.

Розлучений чоловік в опублікованому в Instagram відео заявив, що був вражений тим, як багато жінок, з якими він спілкувався та фліртував у соціальних мережах, вже перебувають у стосунках. Тому він вирішив публічно ганьбити таких “зрадниць”.

“Знаєте, що я зрозумів під час різдвяних канікул? Коли багато з вас, дівчат, публікували історії зі своїми чоловіками (так званим) під ялинкою в однаковій піжамі та всіма цими атрибутами, ви одночасно були в моїй течці вхідних повідомлень протягом кількох місяців”, - сказав він.

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Щоб провчити таких жінок, Інгрем вмонтовує своє зображення на фотографії пари, яка перебуває в стосунках. На одній із фотографій з підписом “ми у відпустці” він сидить на краю скелі разом із парою. На іншій - кладе руки на живіт жінки у той час, як її партнер перебуває поруч. На ще одному фото з підписом “ми туристи” зображено незграбні тристоронні обійми перед Сіднейським оперним театром.

У соцмережі багато хто критикує такі “екстремальні” витівки.

“Навіщо турбуватися? Замість того, щоб намагатися викрити шахраїв, зосередьтеся на тому, щоб знайти собі дівчину, яку шукаєте”, – порадив йому один із коментаторів.

Однак, Джей Інгрем стверджує, що в такий спосіб він обстоює мораль і чесність.

Нагадаємо, у літаку компанії Air India, який летів рейсом з Нью-Йорка до Делі, пасажир помочився просто на 70-річну пасажирку.

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