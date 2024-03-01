Вілла на Багамах, яхта і величезні статки: правда про найбагатшого у світі собаку (фото)

У найбагатшого собаки у світі, Гюнтера VI, є шофер, який возить його з вілли на Багамах, яка раніше належала Мадонні, на мегаяхту в порту Карибського моря, але за цим багатством ховається темна таємниця.

Історія про Гюнтера VI стала відома майже 20 років тому. Піар-версія свідчить, що вівчарка Гюнтер був вихованцем багатої та самотньої німецької графині Карлотти Лібенштайн, яка після смерті залишила весь свій статок улюбленому собаці та його потомству.

Подробиці цієї історії розповіло видання Daily Star.

Найбагатший собака у світі живе не просто краще, ніж більшість людей, а буквально купається в розкоші. Гюнтер має автомобіль BMW з особистим водієм, віллу на Багамах, яка раніше належала Мадонні та величезну яхту в одному з портів на Карибських островах. Його статки оцінюються в 310 млн євро.

Фото: Instagram/guntherrichdog

Собака живе в розкішному будинку на Карибах вартістю 73 млн євро, має цілий штат обслуговчого персоналу, володіє італійським футбольним клубом "Піза" та мандрує світом.

Гюнтер має сторінки в соціальних мережах, на яких його піар-команда демонструє життя собаки, повне обжерливості, прогулянок на яхті, безглуздих зустрічей і фотосесій.

Видання пише, що грошима фактично керує не собака, а її законний представник – 66-річний італійський бізнесмен Мауріціо Міан, генеральний директор The Gunther Corporation.

Фото: Instagram/guntherrichdog

Як стверджувала піарниця Гюнтера Люсі Кларксон, коли собака отримала спадщину від графині Лібенштайн, було створено спеціальний трастовий фонд, щоб зберегти статки для Гюнтера та його нащадків.

Але пізніше, коли про собаку вирішили зняти документальний фільм, Мауріціо Міан зізнався, що вигадав всю цю історію з графинею і використав пса як підставну особу для своїх інвестицій у ЗМІ та нерухомість. Як виявилося, Міан – ексцентричний спадкоємець фармацевтичного бізнесу, а мільйонні статки дісталися йому від матері.

Фото: Instagram/guntherrichdog

“Ця історія звучить шалено. Тому, звичайно, ми були заінтриговані з самого початку. І за минулі роки багато засобів масової інформації розповідали історію Гюнтера. Але цього разу ми змогли отримати безпрецедентну інформацію”, – розповів режисер-документаліст Орельєн Летуржі.

“Мауріціо живе між реальністю та фантазією. І для нього руйнування міфу про графиню і її вихованця стало великим провалом. Він жив у цій ілюзії так довго, що вона стала частиною його особистості”, – розповіла виконавчий продюсер фільму Емілі Дюмей.

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