Вимкнути не вдалося: пасажири літака були змушені дивитися фільм із рейтингом 18+

Пасажири авіакомпанії Qantas зніяковіли, коли через технічний збій на всіх екранах демонструвався фільм для дорослих з рейтингом 18+.

Про це пише Daily Star.

Люди на борту нещодавнього рейсу, що прямував до Токіо із Сіднея, не могли ввімкнути власний вибір, або навіть вимкнути звук чи екран, тоді як авіакомпанія випадково демонструвала фільм для дорослих "Татко" (Daddio) понад годину.

Стрічка 2023 року з Дакотою Джонсон у головній ролі містить відверту лексику, оголені тіла та сексуальні теми. Він також містив секстинг між персонажами, який можна було прочитати на екрані. Не дивно, що збій створив незручну атмосферу на борту і змусив багатьох батьків і дітей почуватися некомфортно, поки персонал намагався замінити непристойний фільм на щось більш сімейне.

Один з пасажирів написав на Reddit, що не було можливості "поставити на паузу, зменшити яскравість або вимкнути" фільм.

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"Сьогодні я летів рейсом QF59 авіакомпанії Qantas із Сіднея до Ханеди, і бортова розважальна система не працювала. Після годинного затримання пілот вирішив все одно злетіти, але єдиним варіантом для екіпажу залишався фільм на всіх екранах, який неможливо було поставити на паузу, зменшити яскравість або вимкнути. Ось у чому проблема: фільм, який вони показували, був вкрай неприйнятним. У ньому було багато графічної оголеності і багато секстингу, такого, що можна було буквально читати тексти на екрані без навушників", поділився один із пасажирів, який перебував на борту.

Представник Qantas сказав: "Фільм не підходив для показу протягом усього польоту, і ми щиро перепрошуємо клієнтів за цей досвід. До кінця польоту всі екрани перемкнули на фільми для сімейного перегляду, що є нашою стандартною практикою для рідкісних випадків, коли індивідуальний вибір фільму неможливий. Ми переглядаємо, яким чином було обрано фільм".

Фільм "Татко" – це розмова між двома героями, молодою жінкою та її водієм таксі, які розповідають про свої минулі рішення, зокрема про роман з одруженим чоловіком.

Нагадаємо, в Італії закрили аеропорт через інцидент з літаком Ryanair. Серед пасажирів ніхто не постраждав.

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