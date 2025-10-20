Чоловік 20 років відрощував бороду, а потім раптово збрив її: фото приголомшили Мережу

Борода / © Pexels

Борода здатна кардинально змінити зовнішність людини, і один чоловік вирішив продемонструвати це на власному прикладі. Після 20 років безперервного носіння бороди він зважився її зголити, і результат його перетворення шокував користувачів соцмереж.

Про це ввін повідомив на Reddit.

Чоловік поділився фотографіями «до» і «після». На першому знімку він має густу бороду, яка спадала далеко за ключиці, а довгі вуса повністю закривали верхню губу. Його зовнішність була прихована під головним убором та бородою.

Чоловік, який 20 років відрощував бороду. / © Reddit

Після гоління його практично неможливо впізнати. Він залишив лише чудові, акуратно підстрижені вуса (які користувачі назвали «одними з найкращих») і невелику щетину.

«Після 20 років постійного носіння бороди, у мене з’явилися вуха», — пожартував він, публікуючи фото.

Фото після того, як чоловік збрив бороду. / © Reddit

Користувачі Reddit миттєво відреагували на трансформацію. Багато хто був приголомшений зміною, яка, на їхню думку, зробила чоловіка набагато молодшим:

«Ого! Ти щойно поголив 20 років!» — написав один із коментаторів.

«Я хотів сказати: 'Ні, не треба! ' Але тепер я бачу, що ти приховував,» — зізнався інший.

Сам автор допису пізніше розкрив невеликий секрет: він змушений був пофарбувати вуса, оскільки його натуральний колір волосся йому не сподобався. Однак це не завадило користувачам висловити захоплення його новим образом.

