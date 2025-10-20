- Дата публікації
Чоловік 20 років відрощував бороду, а потім раптово збрив її: фото приголомшили Мережу
Чоловік здивував мережу, показавши, що він приховував під густим волоссям.
Борода здатна кардинально змінити зовнішність людини, і один чоловік вирішив продемонструвати це на власному прикладі. Після 20 років безперервного носіння бороди він зважився її зголити, і результат його перетворення шокував користувачів соцмереж.
Про це ввін повідомив на Reddit.
Чоловік поділився фотографіями «до» і «після». На першому знімку він має густу бороду, яка спадала далеко за ключиці, а довгі вуса повністю закривали верхню губу. Його зовнішність була прихована під головним убором та бородою.
Після гоління його практично неможливо впізнати. Він залишив лише чудові, акуратно підстрижені вуса (які користувачі назвали «одними з найкращих») і невелику щетину.
«Після 20 років постійного носіння бороди, у мене з’явилися вуха», — пожартував він, публікуючи фото.
Користувачі Reddit миттєво відреагували на трансформацію. Багато хто був приголомшений зміною, яка, на їхню думку, зробила чоловіка набагато молодшим:
«Ого! Ти щойно поголив 20 років!» — написав один із коментаторів.
«Я хотів сказати: 'Ні, не треба! ' Але тепер я бачу, що ти приховував,» — зізнався інший.
Сам автор допису пізніше розкрив невеликий секрет: він змушений був пофарбувати вуса, оскільки його натуральний колір волосся йому не сподобався. Однак це не завадило користувачам висловити захоплення його новим образом.
