“Він хоче щось сказати, він дихає”: після семи годин у моргу чоловік повернувся до життя

“Він хоче щось сказати, він дихає”: після семи годин у моргу чоловік повернувся до життя

Родичі індійця пережили неймовірний стрес, коли прийшли за “покійником”.

В Індії чоловіка, який потрапив у ДТП, оголосили мертвим і помістили в морозильну камеру моргу, але наступного ранку його родичі виявили, що він все ще дихає.

Про це повідомляє видання New York Post.

В індійському місті Морадабаді 45-річний Шрікеш Кумар постраждав в аварії через наїзд мотоцикла. Після ДТП він перебував у критичному стані, його доставили до приватного медичного закладу, де лікарі констатували його смерть. Після цього “покійника” ще раз оглянули у державній клініці і відправили в морг.

Також читайте У Тернопільській області в моргу переплутали покійниць: одну з померлих вже встигли поховати в чужій могилі

Наступного ранку, після семи годин перебування у морозильній камері, родичі загиблого, які приїхали оформити документи для проведення розтину, виявили, що чоловік подає ознаки життя. “Він зовсім не мертвий. Як це сталося? Подивіться, він хоче щось сказати, він дихає”, - звернулася до лікарів невістка жертви ДТП.

Жінка заявила журналістам, що подаватиме до суду на лікарів, які допустили халатність і ледь не вбили постраждалого в ДТП чоловіка остаточно, тримаючи в морозильній камері тривалий час.

Головний лікар клініки Шів Сінгх запевнив, що медики швидкої допомоги уважно оглянули доставленого після аварії чоловіка і не виявили в нього серцебиття. За його словами, зараз пацієнт перебуває в комі і медики намагаються врятувати його.

Нагадаємо, раніше на Вінниччині фельдшерка швидкої допомоги відмовилась забирати до лікарні чоловіка, сказала, що шансів на порятунок нема і за словами родичів, порадила везти чоловіка в морг.

Читайте також: