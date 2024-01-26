Винищувачі F-18 супроводжували літак через невдалий жарт студента-пасажира: що і кому він написав

Пасажир літака спричинив тривогу про тероризм своїм невдалим жартом.

Про це пише The Telegraph.

У липні 2022 року 18-річний британець на ім’я Адітя Верма летів з друзями на іспанський курорт Менорка з лондонського аеропорту Гатвік.

Перед зльотом він надіслав своїм товаришам у Snapchat селфі і написав, що він терорист "Талібану" і збирається підірвати літак: "Я збираюся підірвати літак (я член Талібану)".

Повідомлення потрапило в поле зору служб безпеки Великої Британії. Була активована терористична тривога. Коли літак easyJet перебував в повітрі і прямував у бік Менорки, іспанська влада була попереджена, і два винищувачі F-18 були відправлені з флангу до літака.

Після приземлення Верму вивели з літака та розпочали обшук.

Затримання студента / Фото: MMN/NPZ/SOLARPIX

Виступаючи в суді в Мадриді в понеділок, 22 січня, Адітя сказав, що повідомлення було "жартом у приватному чаті".

На запитання, чому вислів про Талібан можна вважати смішним, хлопець сказав: "Ще зі школи це було жартом через мої особливості… Це було просто для того, щоб розсмішити людей".

Коли його запитали, що спало йому на думку, коли він побачив винищувачі, що оточують літак, Верма пояснив, що "через російсько-українська війну він подумав, що це військові навчання, пов'язані з цим конфліктом".

Вермі висунуто звинувачення у порушенні громадського порядку.

Якщо його визнають винним, прокурор Іспанії вимагатиме штраф у розмірі 22 500 євро. Йому також загрожує рахунок у розмірі 95 000 євро як компенсація міністерству оборони Іспанії за витрати на підіймання його літаків у повітря.

Адітя, якому на той момент було 18 років, перебував під арештом і допитувався іспанською поліцією протягом двох днів, перш ніж був звільнений під заставу.

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Повернувшись на британську землю, його допитали співробітники МІ-5 і МІ-6, а потім повернули додому до Орпінгтона на півдні Лондона.

Адвокатка Верми повідомила Національному суду Іспанії, що коментар її клієнта був "поганим жартом", але він був зроблений в приватній групі, який британська влада перехопила, порушуючи його право на недоторканність приватного життя.

"Адітя не розміщував своє повідомлення у Facebook і не рекламував його. Те, що він зробив, було еквівалентно жарту в машині з друзями", - сказала вона. "Цьому хлопцю було 18 років, і в нього почалися канікули, які стали нагородою за його успіхи у навчанні. Коли він та його друзі приземлилися на Менорці, вони зрозуміли, що потрапили до жаху", — наголосила адвокатка.

Нагадаємо, 62-річна прибиральниця додавала віагру до офісної кави, щоб "отруїти колег". Усі звинувачення вона заперечує.

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