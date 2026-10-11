Вінтаж замість мас-маркету: які речі в секонд-хенді можуть бути кращими за нові

Секонд-хенд / © pexels.com

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Шопінг у секонд-хендах і вінтажних магазинах давно перестав бути лише способом заощадити. Там можна знайти речі з якісних матеріалів і добротним кроєм, які в сучасному мас-маркеті або трапляються рідко, або коштують значно дорожче.

Втім, як пише “24 Канал”, купувати все підряд не варто. Є кілька категорій, на які під час пошуків варто звернути особливу увагу.

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Вовняні речі та кашемір

Пальто / © Credits

Якісне пальто, жакет або светр із натуральної вовни сьогодні може коштувати чимало. Натомість у секонд-хендах нерідко трапляються речі минулих десятиліть із високим вмістом вовни або навіть зі 100% натуральним складом.

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Особливо цікавими можуть бути чоловічі відділи з одягом 1980–1990-х років. Пальта того часу часто мають щільну тканину, чітку лінію плечей і добре тримають форму.

Те саме стосується кашеміру. Вінтажний трикотаж нерідко виготовляли з довших і міцніших волокон, тому навіть після багатьох років він може виглядати краще за нові бюджетні аналоги.

Перед покупкою варто перевірити річ на потертості, дірки від молі, кошлатання та стан швів.

Шкіряні та байкерські куртки

Шкіряна куртка. / © pexels.com

Ще одна категорія, яку варто шукати на вторинному ринку, — речі з натуральної шкіри.

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Якісна шкіряна куртка з віком може набувати характерної патини, тоді як дешеві синтетичні замінники часто швидко тріскаються та втрачають вигляд.

Під час примірки варто перевірити, чи залишається шкіра м’якою та еластичною, а також оглянути підкладку, блискавки й манжети. Від речей зі стійким запахом сирості або плісняви краще відмовитися.

Джинси зі щільного деніму

Джинси. / © Getty Images

У секонд-хендах також варто шукати класичні джинси зі 100% бавовни.

Сучасний денім часто містить еластан, завдяки якому джинси м’якші, але з часом вони можуть розтягуватися і втрачати форму. Щільний бавовняний денім спочатку відчувається жорсткішим, однак поступово адаптується до фігури.

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Окремо можна звернути увагу на джинси з крайкою selvedge. Її легко впізнати, підвернувши штанину: всередині видно вузьку акуратну крайку, часто з кольоровою ниткою.

Що краще не купувати

Не всі речі однаково вдалі для покупки в секонд-хенді. З обережністю варто ставитися до вживаного взуття, адже устілка та підошва вже могли сформуватися під стопу попереднього власника.

Також краще уникати білизни з гігієнічних міркувань та речей із сильним запахом плісняви, який часто неможливо повністю вивести.

Що перевірити перед покупкою

Перед тим як іти на касу, огляньте пахви, манжети, комір і зони найбільшого тертя. Перевірте склад тканини, фурнітуру, шви та підкладку.

Не менш важлива посадка. Якщо річ потребує серйозної переробки у кравця, її кінцева вартість може виявитися значно вищою, ніж здавалося спочатку.

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