"Випадає карта миру": переможниця "Битви екстрасенсів" передбачила гарну новину у травні, проте є загроза

Переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова передбачила у травні гарні новини для України, проте вона наголосила, що радіти поки зарано.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

"Найбільша загроза на травень - дуже сильно розслабитися від гарної новини і підпустити їх ближче. Не можна цього роботи і підпустити їх до себе. Тобто новина перша - від чогось ми радітимемо у травні, друга - не можна радіти та розслаблятися, бо будуть наслідки", - сказала Яна Пасинкова.

Також переможниця "Битви екстрасенсів попередила про небезпечні дати у травні, а це: 5-8 травня, 13-14 травня та кінець місяця - 19, 29, 28 травня.

"Дуже часто випадають різкі зміни та карта миру. Але це нестабільно. Ми хочемо, щоб це все закінчилось. Але мені показує, що це буде тільки для вигляду", - сказала вона.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Раніше переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова за допомогою карт Таро зробила передбачення стосовно "співпраці Росії та НАТО". Вона вважає, що йдуть таємні переговори.

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