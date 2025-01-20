Випадкове селфі мами врятувало її сина від 99-річного ув'язнення: що сталося (фото)

Йому загрожувала перспектива провести решту життя за ґратами.

Випадкове селфі матері врятувало її невинного сина від 99 років за ґратами.

Про це пише Unilad.

22 вересня 2017 року Крістофер Прекопія опинився у в'язниці, де йому загрожувало 99 років ув'язнення за звинуваченням у крадіжці з проникненням у житло першого ступеня з наміром вчинити інші злочини, згідно з показаннями під присягою в поліції.

Крістофер порвав зі своєю дівчиною за декілька років до цього, і Ерін Прекопія, його мама, розповіла, що пара зустрічалася лише шість тижнів.

Колишня дівчина, ім'я якої залишається невідомим, отримала травми внаслідок нападу у вигляді хреста, вирізаного на її грудях канцелярським ножем.

Прекопія став підозрюваним після того, як передбачувана жертва розповіла поліції, що їхні стосунки були "неспокійними", коли вони зустрічалися в старших класах.

В очах офіційних осіб це зробило Крістофера головним підозрюваним. Але він заявив, що "не мав жодного уявлення, чому все це відбувається", коли його взяли під варту.

Крістофер Прекопія / Фото: Temple Police Department

Однак був ключовий доказ, який зрештою врятував хлопця.

У ніч, коли на його колишню дівчину нібито напали, Прекопія насправді був зі своєю матір'ю Ерін у готелі в Остіні, штат Техас. Цей готель розташований за 105 км від будинку обвинуваченого, що робить його достатнім алібі для розгубленого ймовірного винуватця, Прекопії.

Ерін із полегшенням сказала: "Це приголомшливо. Божою милістю це сталося саме того дня, коли я точно, на 100 відсотків, можу сказати, де він був".

Його мама згадала, що в той час, коли стався передбачуваний напад, вона опублікувала групове селфі з географічною прив'язкою і позначкою часу. На фото був зображений обвинувачений Крістофер в кутку ліворуч на передньому тлі разом з іншою парою на задньому тлі.

Крістофер із мамою та парою у ніч нападу / Фото: Facebook/Erin Prinkston Precopi

Після тисяч доларів і незліченних зустрічей з адвокатом сім'я віднесла свої кричущі докази прокурору округу Белл.

Через дев'ять місяців після його арешту звинувачення були зняті "в інтересах правосуддя", і Прекопія вийшов на волю.

Тоді Крістофер сказав: "Я готовий жити своїм життям так, як я хочу, без жодних побоювань, що це може повернутися і зашкодити мені".

Нагадаємо, вбивця-канібал, який з'їв пенсіонера, став інфлюенсером у соцмережах. Він провів лише три роки у в'язниці за свої жахливі злочини, але зараз є онлайн-зіркою.

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