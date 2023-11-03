Випив з друзями і втік: чоловік повернувся до бару через 15 років, щоб сплатити рахунок (фото)

Він віддав у чотири рази більше грошей, ніж заборгував.

В Італії чоловік повернувся до бару через 15 років, щоб віддати борг.

Про це пише The Sun.

2008 року він разом з друзями розважався у закладі. Наприкінці вечора вони втекли, не заплативши.

Співробітники бару Simposio в Тренті, були приголомшені, коли отримали анонімного листа із 30 євро готівкою всередині.

Чоловік написав, що йому так соромно за те, що він зробив, що відтоді він не може повернутися до бару.

У листі йшлося: "Одного разу в суботу ввечері, 15 років тому, я прийшов до вашого ресторану з друзями і випив декілька келихів вина. Від веселощів ми пішли, не заплативши. Ми образили вас і нас, ставши злодіями. Ось чому я не заходив до вас від того дня. Сьогодні я тут, щоб перепросити вас і спробувати відшкодувати шкоду. Я збільшую вартість цієї чаші вчетверо і додаю ще декілька євро для кожної людини в цій групі друзів як баланс і невеликий знак, щоб також виправити їхню помилку. Тепер я зможу повернутися до вас з високо піднятою головою".

Чоловік віддав борг у барі через 15 років / Фото: CEN

Менеджер Андреа Бозісіо розмістив листа в соціальних мережах, щоб надихнути інших клієнтів.

"Людина, яка перепрошує та віддає гроші через 15 років. Ви чудовий. Це не заради грошей, але очевидно, це жест. За 18 років роботи це один із найкращих днів, які у нас колись були. Дякую! Ми чекаємо на вас з розкритими обіймами, щоб випити гарного келиха і подякувати вам особисто", - прокоментував він.

Нагадаємо, туриста заарештували у ресторані через неправильний переклад фрукта. Стало відомо, що саме він написав.

Читайте також: