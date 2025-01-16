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Виправте помилку: куди потрібно переставити 1 сірник, щоб рівність стала правильною

Виправте помилку: куди потрібно переставити 1 сірник, щоб рівність стала правильною

Головоломка з сірниками

Переграйте всіх «Піфагорів», виправивши помилку

Головоломки з сірниками завжди були чудовим способом розвивати логіку та креативне мислення. Вони захоплюють не лише дітей, а й дорослих, які прагнуть випробувати свої інтелектуальні здібності.

Пропонуємо вам провести час весело та з користю – спробуйте вирішити головоломку.

Завдання

Перед вами рівняння, викладене за допомогою сірників: 4-9 = 2. Очевидно, що це рівняння є неправильним. Вам потрібно перекласти всього 1 сірник, щоб воно стало вірним. Як це зробити? 

Спробуйте знайти рішення самостійно перед тим, як читати далі.

Якщо ви впоралися із рішенням, вітаємо, ви просто "Піфагор". 

Якщо не вдається вирішити задачу з першого разу, ось вам підказка. 

Рішення

Щоб рівняння стало вірним, потрібно цифру 4 перетворити на 11 шляхом перестановки одного сірника. Тоді ми отримаємо правильну рівність: 11 - 9 = 2 Так, за допомогою лише одного руху, ви перетворили неправильне рівняння на правильне.

Рішення головоломки / ©
Рішення головоломки

Чому це цікаво

Подібні задачі тренують мозок, допомагаючи покращити концентрацію, увагу до деталей та здатність до креативного мислення. До того ж, це чудовий спосіб розважитися у компанії друзів або родини.

Спробуйте знайти інші головоломки з сірниками та перевірити, наскільки добре ви можете впоратися з ними. Адже такі задачі — це не лише розвага, а й корисна зарядка для вашого мозку

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