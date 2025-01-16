Виправте помилку: куди потрібно переставити 1 сірник, щоб рівність стала правильною

Головоломки з сірниками завжди були чудовим способом розвивати логіку та креативне мислення. Вони захоплюють не лише дітей, а й дорослих, які прагнуть випробувати свої інтелектуальні здібності.

Пропонуємо вам провести час весело та з користю – спробуйте вирішити головоломку.

Завдання

Перед вами рівняння, викладене за допомогою сірників: 4-9 = 2. Очевидно, що це рівняння є неправильним. Вам потрібно перекласти всього 1 сірник, щоб воно стало вірним. Як це зробити?

Спробуйте знайти рішення самостійно перед тим, як читати далі.

Якщо ви впоралися із рішенням, вітаємо, ви просто "Піфагор".

Якщо не вдається вирішити задачу з першого разу, ось вам підказка.

Рішення

Щоб рівняння стало вірним, потрібно цифру 4 перетворити на 11 шляхом перестановки одного сірника. Тоді ми отримаємо правильну рівність: 11 - 9 = 2 Т ак, за допомогою лише одного руху, ви перетворили неправильне рівняння на правильне.

Рішення головоломки

Чому це цікаво

Подібні задачі тренують мозок, допомагаючи покращити концентрацію, увагу до деталей та здатність до креативного мислення. До того ж, це чудовий спосіб розважитися у компанії друзів або родини.

Спробуйте знайти інші головоломки з сірниками та перевірити, наскільки добре ви можете впоратися з ними. Адже такі задачі — це не лише розвага, а й корисна зарядка для вашого мозку

Читайте також: