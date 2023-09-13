Випущено "найважчу для читання книжку за всю історію": у чому її особливість (фото)

У Великій Британії випустили книжку, оголошену найважчою для читання з будь-коли опублікованих.

Про це пише dailystar.co.uk.

Кожне слово From the Margins повністю надруковано на полях сторінок, що призводить до дискомфорту під час читання незручних тем. Це повна протилежність до "звичайної" книжки.

Книжка From the Margins / Фото: dailystar.co.uk

Її автор – всесвітньо відомий історик, письменник, телеведучий та кінорежисер, професор Девід Олусога.

У виданні розповідаються особисті історії маргіналізованих людей, які живуть з ВІЛ, гепатитом С та раком. Автор випустив її, щоб підкреслити нерівність щодо здоров'я у Великій Британії.

Девід Олусога / Фото: dailystar.co.uk

"Людські суспільства завжди були нерівними, і люди завжди виявляли тенденцію відступати від хвороб та недуг. Багатим і людям з хорошими зв'язками завжди було надано доступ до догляду та лікування, в яких бідним та маргіналізованим людям було відмовлено. Люди витісняються на узбіччя через свій соціальний клас, расу, етнічну приналежність, сексуальну орієнтацію чи бідність, і коли ці люди стикаються з хворобами, це призводить до посилення нерівності щодо здоров'я. Історичні моделі нерівності та маргіналізації не залишилися у минулому. Вони впливають на життя і формують результати в нашому суспільстві просто зараз, навіть у цьому столітті", - написав Девід у передмові.

Нагадаємо, батько зробив 667 татуювань з ім'ям своєї доньки. Він відновив свій рекорд.

Читайте також: