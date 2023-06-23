Виріс зі 167 см до 183 см: чоловік зробив операцію з подовження ніг та показав фото до і після

Американець Дінзелл Сігерс втомився від того, що жінки ігнорували його через зріст, що спонукало його зробити операцію з подовження ніг.

27-річний чоловік, зріст якого був 167 см, витратив понад 81 000 доларів і тепер може похвалитися 183 сантиметрами.

Дінзелл Сігерс / Фото: instagram.com/mrbrokenbonez

"Я завжди враховував свій зріст, перш ніж наближатися до жінок, що часто змушувало мене упускати можливості", - сказав уродженець Атланти NeedToKnow.co.uk.

Наприкінці минулого року йому зробили в Туреччині першу із шести операцій, у ході яких кістку розрізали навпіл, вставляли стрижень та прикріплювали зовнішні фіксатори, які під час повороту подовжували кістку протягом 90 днів.

Фото: instagram.com/mrbrokenbonez

Дінзелл Сігерс / Фото: instagram.com/mrbrokenbonez

"Після закінчення 90 днів, коли ви досягнете бажаного зросту, що становить максимум 10 см на стегні і 7 см на гомілці, зовнішній фіксатор видаляється, а внутрішній стрижень залишається на місці. Коли нова кістка нарешті приросла, стрижень видаляють, але це може зайняти до року", - пояснив він.

Його одужання було "дуже гладким" із запровадженням фізіотерапії, щоб знову навчитися ходити, що він уже зробив двічі.

"Я ні про що не шкодую і вирішив поділитися своєю подорожжю зі світом, щоб інші чоловіки, які відчувають те саме, знали, що для них є інший варіант", - сказав він.

Тепер він більше не ховається за сором'язливою маскою, а натомість відчуває загострене почуття власної гідності та впевненості.

Дінзелл Сігерс / Фото: instagram.com/mrbrokenbonez

"Я також зміг привернути набагато більше уваги з боку жінок. Я почуваюся новою людиною і ніби я зміг отримати другий шанс у житті", - додав Дінзелл.

Нагадаємо, не так давно таку ж операцію зробив чоловік з Джорджії. Зріст 33-річного Браяна Санчеса до хірургічного втручання був 182 см.

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