Виріс зі 167 см до 183 см: чоловік зробив операцію з подовження ніг та показав фото до і після

Він витратив на операції понад 81000 доларів.
Американець Дінзелл Сігерс втомився від того, що жінки ігнорували його через зріст, що спонукало його зробити операцію з подовження ніг.
27-річний чоловік, зріст якого був 167 см, витратив понад 81 000 доларів і тепер може похвалитися 183 сантиметрами.
"Я завжди враховував свій зріст, перш ніж наближатися до жінок, що часто змушувало мене упускати можливості", - сказав уродженець Атланти NeedToKnow.co.uk.
Наприкінці минулого року йому зробили в Туреччині першу із шести операцій, у ході яких кістку розрізали навпіл, вставляли стрижень та прикріплювали зовнішні фіксатори, які під час повороту подовжували кістку протягом 90 днів.
"Після закінчення 90 днів, коли ви досягнете бажаного зросту, що становить максимум 10 см на стегні і 7 см на гомілці, зовнішній фіксатор видаляється, а внутрішній стрижень залишається на місці. Коли нова кістка нарешті приросла, стрижень видаляють, але це може зайняти до року", - пояснив він.
Його одужання було "дуже гладким" із запровадженням фізіотерапії, щоб знову навчитися ходити, що він уже зробив двічі.
"Я ні про що не шкодую і вирішив поділитися своєю подорожжю зі світом, щоб інші чоловіки, які відчувають те саме, знали, що для них є інший варіант", - сказав він.
Тепер він більше не ховається за сором'язливою маскою, а натомість відчуває загострене почуття власної гідності та впевненості.
"Я також зміг привернути набагато більше уваги з боку жінок. Я почуваюся новою людиною і ніби я зміг отримати другий шанс у житті", - додав Дінзелл.
Нагадаємо, не так давно таку ж операцію зробив чоловік з Джорджії. Зріст 33-річного Браяна Санчеса до хірургічного втручання був 182 см.
Читайте також: