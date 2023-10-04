Виріс зі 177 см до 183 см: блогер-мільйонник переніс операцію з подовження ніг (фото, відео)

Колумбійський блогер Єферсон Коссіо, за яким слідкує понад 10,9 млн користувачів, вдався до операції з подовження кінцівок, щоб стати вищим.

Про це пише NTK.

29-річний інфлюєнсер сказав, що дізнався про цю процедуру після того, як у минулому він мав проблеми з ногами. Однак він визнав, що переніс операцію зараз із суто естетичних міркувань.

"Два роки тому у мене виникла проблема з ногами, про яку я не хочу говорити, бо це дуже особисте. Було багато спекуляцій та теорій змови, які мене не особливо хвилювали. Але найбільше на мене вплинула розтяжка ніг. Я вивчив це, зустрівся з деякими людьми і виявив, що так, вона існує. Мені спало на думку, що я хочу це зробити", - поділився він.

Єферсон Коссіо / Фото: instagram.com/yefersoncossio

Коссіо сказав, що ця операція — одна з найдорожчих і найболючіших процедур, які може пройти людина. Хоча раніше він не почувався невисокою людиною, але вже ж хотів стати трохи вищим.

Завдяки цій процедури людина може вирости на 5-10 см.

"Мій зріст був 1,77 м. Досягнення 1,87 м здалося мені занадто великим, тому я збираюся залишитися на рівні 1,83 м. Це не лише найболючіша операція, а й одна з найдорожчих", - зазначив він.

Єферсон Коссіо / Фото: instagram.com/yefersoncossio

Повідомляється, що блогер заплатив за лікування від 200 до 700 мільйонів песо (від 47 тисяч до 166 тисяч доларів США).

Його хірург зазначив, що операція зазвичай використовується для корекції пороків розвитку, через які одна кінцівка стає довшою за іншу, або коли пацієнт втрачає частину кінцівки внаслідок нещасного випадку.

Він додав, що лікування до одужання триває понад чотири місяці. Фахівець сказав, що Коссіо зможе займатися своєю повсякденною діяльністю у звичайному режимі, коли видужає, наприклад, ходити, займатися спортом та грати у футбол.

Нагадаємо, жінка зі зростом 168 см зробила операцію з подовження ніг та показала, який має вигляд. Зробити процедуру її змусив колишній.

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