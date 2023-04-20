Виробника секс-іграшок засипали проханнями зробити ляльку принцеси Діани: компанія відповіла

Компанія з виробництва секс-ляльок повідомила, що була засипана запитами на іграшок, схожих на знаменитостей, зокрема, членів королівської родини.

Зокрема, чимало клієнтів просять ляльку принцеси Діани. Про це пише ladbible.com.

Втім, вона не єдина королівська особа, на яку є попит. Меган Маркл і принцеса Вельська Кейт Міддлтон також у списку.

Тим не менш, генеральний директор Бен Страуд заявив, що клієнти не побачать непристойних королівських ляльок найближчим часом, оскільки всі вони твердо виключені з міркувань смаку та пристойності.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

"Ми регулярно отримуємо запити на принцесу Діану, особливо після останньої серії "Корони", але ми ніколи не знецінимо її пам'ять. Якби нас мотивували лише гроші, ми б створювали ляльок Меган Маркл і Кейт Міддлтон і обирали з продажу, хто з них популярніший. Але в глибині душі я рояліст", - сказав він.

Також Страуд проговорився про найбільш затребувану ляльку знаменитості-чоловіка.

Виявляється, багато чоловіків і жінок у всьому світі вимагають версію Тома Гарді у вигляді секс-ляльки. Покупці готові платити понад 12 000 доларів за двійника.

Том Гарді / Фото: Getty Images

"Я вважав, що він буде популярний у Великій Британії, але американці та азіати теж його люблять. Ми отримуємо так багато запитів, оскільки клієнти знають, що ми можемо надати унікальні ляльки на замовлення, і мене не здивує, якщо ми отримаємо замовлення на Тома Гарді з надмірною вагою, ми могли б назвати його Томом Ларді", - сказав він.

Страуд сподівається, що актор погодиться на цю ідею і допоможе компанії створити нову ляльку, "яка віддасть йому належне".

Нагадаємо, у Швейцарії скелет тиранозавра "Трініті" продали на аукціоні за 6 мільйонів доларів. Стало відомо, хто його купив.

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